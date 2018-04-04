Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İngilizce öğretmeni, ortaokul öğrencisine 'cinsel istismar'dan tutuklandı

    İngilizce öğretmeni, ortaokul öğrencisine 'cinsel istismar'dan tutuklandı

    Bülent TATOĞULLARI (DHA)
    04.04.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Antalya'daki ortaokulda, B.M. (13) isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni N.D. (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

    Olay, 21 Mart günü, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. İngilizce öğretmeni N.D., 7'nci sınıfta okuyan B.M. isimli kız öğrencisine, iddiaya göre, okulun kütüphanesinde sarılıp, yanağından ve elinden öptü. N.D., gidecekleri yurt dışı eğitiminde kendisiyle birlikte aynı odada kalabileceğini söylediği öğrenciye, odasında duş alma teklifinde de bulundu. 

    B.M.'nin olayı anlattığı ailesi, polise başvurup, öğretmenden şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.D., susma hakkını kullandı. Daha önce de aynı okulda başka çocuğa tazizde bulunduğu öne sürülen öğretmen N.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: Cinsel istismar , Okul , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri