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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
05.12.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

İngiliz yazar Tom Fremantle, 435 gündür yardım için yürüyor

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İngiliz yazar Tom Fremantle, 435 gündür yardım için yürüyor

İNGİLTERE vatandaşı maceracı yazar Tom Fremantle (50), ülkesinden başladığı yardım yolculuğunda yürüyerek Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Dünya gezisi için 435 gündür yürüyen Fremantle, 26 bin kilometrelik yürüyüşünü 3,5 yılda tamamlamayı planladığını söyledi.

Tom Fremantle, İngiltere'den başladığı yolculukta Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaştı. Günde 32 kilometre yürüyen ve bu şekilde İngiltere'den Bursa'ya kadar gelen Fremantle, bundan sonraki rotasını ise Mersin olarak belirledi. Mersin'in ardından ise Afrika'ya geçecek olan Fremantle, daha önce yaptığı üç yolculuğu hakkında da kitaplar yazdı.

İnegöl ilçesinde basın mensuplarına tercüman aracılığıyla bilgiler veren Tom Fremantle, "Daha önce Amerika’yı bir uçtan bir uca yürüdüm. Bütün yürüyüşüm 3,5 yıl sürecek. 435 gündür yürüyorum.

Kiliselerden lokantalara, berber dükkanlarından at ve sığır çiftliklerine varana kadar her yerde konakladım. Ne yazık ki, insanlar birbirlerinden giderek korkuyorlar. Ama yoldaki önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, insanlar bana muazzam bir nezaket gösterdi. Bence birbirimize düşündüğümüzden çok daha fazla güvenebiliriz.

Dünya yürüyüşünde, benim için çok şey ifade eden üç hayır kurumu için para topluyorum. Bunlar, alzheimer derneği, bulmaca merkezi ve köpek hastanesi. Büyük bir atlet değilim ama yürüme dayanıklılığa sahibim. Benim sloganım ‘Asla durmak yok.’ Eşyalarımı küçük bir yürüyüş arabasında taşıyorum. Herhangi bir rekoru kırmaya çalışmıyorum. İnegöl’den sonraki yolcuğum Mersin’e kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

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