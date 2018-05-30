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    İngiliz turistin tecavüz yalanı!

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 06:02 | Son Güncelleme:

    Muğla'ya tatile gelen İngiliz turist Melanie Lightowler, Marmaris'te tanışıp sevgili olduğu barmen O.Ş.'nin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Yapılan muayenede tecavüz bulgusuna rastlanmazken, turizmciler "Her sezon aynı hikâye" dedi.

    Lightowler, ile barmen O.Ş. Marmaris'te tanıştılar. Sevgili olan ikili, birlikte vakit geçirmeye başladı. Ancak bir süre sonra polise başvuran Melanie Lightowler, sevgilisinin kendisini otelde 36 saat boyunca rehin tuttuğunu ve tecavüz ettiğini öne sürdü. Ülkesindeki gazetelere de bu yönde demeç veren genç kadının yapılan muayenesinde tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Bunun üzerine O.Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Turizmciler ise İngiliz gazetelerinin her turizm sezonu öncesinde Türk turizmine zarar vermek için gerçek dışı hikâyeler yayımladığını iddia etti.

    Etiketler: MUĞLA , ingiltere , HABER , haberler , gündem
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