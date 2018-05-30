İngiliz turist anlattı: '36 saat rehin tutup tecavüz etti'

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün haberine göre, Melanie L. ile barmen O.Ş. Marmaris'te tanıştılar. İddiaya göre, sevgili olan ikili, birlikte vakit geçirmeye başladı. Ancak bir süre sonra polise başvuran Melanie L. sevgilisinin kendisini otelde 36 saat boyunca rehin tuttuğunu ve tecavüz ettiğini öne sürdü. Ülkesindeki gazetelere de bu yönde demeç veren genç kadının yapılan muayenesinde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ve bunun üzerine O.Ş.'nin savcılıktaki ifadesinin ardından "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Turizmciler ise İngiliz gazetelerinin her turizm sezonu öncesinde Türk turizmine zarar vermek için gerçek dışı hikâyeler yayımladığını iddia etti.