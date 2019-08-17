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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN - Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
17.08.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

İngiliz sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı...

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İngiliz sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı...

Bodrum'da, 2 yıl önce havalimanında romantik bir evlilik teklifi yaptığı İngiliz sevgilisi Faiza Drid'i (43), bu anlardan 3 ay sonra yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan aşçı Fatih Zencir (40), yapılan yargılama sonunda konulduğu açık cezaevinden firar etti. İzmir'de yaşamaya başlayan ve iş arayan Zencir, kendilerini kafeterya sahibi olarak tanıtan ve eleman aradıklarını belirten polisle buluşunca yakalandı. O anlar, kafeteryanın güvenlik kameralarınca götüntülendi.

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  • İngiliz sevgilisine dehşeti yaşatmıştı Yakalandı...
  • İngiliz sevgilisine dehşeti yaşatmıştı Yakalandı...
  • İngiliz sevgilisine dehşeti yaşatmıştı Yakalandı...
  • İngiliz sevgilisine dehşeti yaşatmıştı Yakalandı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve burada süpermarket müdürlüğü yapan Faiza Drid ile çalıştığı Bodrum'da tanıştı. İkili, gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

Zencir, 18 Nisan 2017'de, Londra'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen sevgisini Drid'e romantik bir evlilik teklifi hazırladı. Yere güller döküp, mumlarla 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, sevgilisini Dış Hatlar bölümünde karşıladı. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden ve duygulanan Drid, Zencir'in boynuna sarıldı. Ardından Fatih Zencir, diğer yolcu ve yolcu yakınlarının alkışları eşiliğinde Drid'e yüzük taktı.

3 AY SONRA BIÇAKLADI

Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Fatih Zencir, kıskançlık nedeniyle Faiza Drid ile sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, 2017'nin Temmuz ayında, ikili Bodrum Bitez sahilinde buluştu ve yine tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Drid, bir süre yoğun bakımda kaldı. Talihsiz kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından, ülkesine döndü.

Fatih Zencir ise olayın üzerinden 10 saat geçmesinin ardından saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zencir tutuklandı. Yapılan yargılamanın ardından Zencir, bu suçtan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Zencir, bir süre sonra, cezasını çektiği Muğla'daki açık cezaevinden firar etti.

POLİS KENDİ YÖNTEMİYLE YAKALADI

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında kalmaya başlayan ve maddi sıkıntılar yaşayınca 'Yücel Çağlayan' sahte ismiyle sosyal medya hesabı açıp, iş aramaya başlayan Zencir'in oyunu, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerince fark edildi.

Bunun üzerine aynı sosyal medya platformunda polis de bir hesap açtı ve kendilerini ilçe sınırlarında bulunan Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın sahibi olarak tanıtıp, Zencir'e aşçıya ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Geçen 9 Ağustos'ta, iş görüşmesine gittiğini zannederek verilen adrese gelen Zencir, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zencir, emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerinin, Zencir'i yakaladığı anın görüntüleri, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kendini kafeteryanın sahibi olarak tanıtan polisin bir masada tek başına oturduğu, yanına Zencir'in gelmesinin ardından kısa süre sonra diğer polislerin de geldiği ve cezaevi firarisinin gözaltına aldığı görülüyor.

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