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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
20.04.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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  • İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti
  • İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti
  • İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti
  • İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ege Denizi'nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Güvenlik nedeniyle sahil güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi saat 08.45'te boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, denizaltıları veya amfibi saldırı gemilerini desteklemek için keşif operasyonları yürütmek üzere tasarlandı ve gerçek zamanlı bilgi sağlayabilir.

Gemi ayrıca, mayın temizleme görevlerini yönetmek için bir platform görevi görebilir. Geminin uzunluğu 91 metre, genişliği 17 metre. Mürettebatı ise 72 kişiden oluşuyor. Silahlandırmada 3 adet altı namlulu 7.62 mm M134 Minigun makinalı tüfek, 2 adet 20 mm'lik Erlikon uçaksavar topu ve 4 büyük kalibreli makineli tüfek bulunuyor.

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