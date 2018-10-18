İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denilir?
Spor denilince ilk akla gelenler arasında futbol başı çekiyor ancak ülkelere göre lig isimleri de değişiyor. Peki, İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denilir?
İngiltere'de futbol, modern futbol kuralları üzerinde çok büyük bir etkisi olan İngiltere'de futbol ulusal bir spordur. İlk modern kanunlar 1863'te İngiltere'de yayınlandı. Ayrıca İngiltere, 40.000'den fazla futbol kulübü ile diğer ülkelerin hepsinin toplamından daha fazla kulübe sahiptir. Bugün, İngiltere'nin en üst seviyedeki ligi olan Premier Lig, dünyanın en popüler ve en zengin liglerinden biridir.
İngiltere, en eski futbol kulübüne (Sheffield FC), en eski profesyonel futbol kulübüne (Notts County FC), en eski futbol federasyonuna (İngiltere Futbol Federasyonu), ilk kurulan millî takıma, en eski eleme usulü turnuvaya (FA Cup) ve en eski ulusal lige (English Football League) sahiptir.Dünyanın en ünlü kulüplerinden olan Manchester United, Liverpool FC, Arsenal ve Chelsea FC gibi takımlar İngiltere'de bulunmaktadır.
İngiltere millî futbol takımı, bir defa Dünya Kupası'nı kazanmıştır (1966'da). Toplamda 5 İngiliz ekibi de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni birinci olarak tamamlamıştır.
PREMİER LİG NEDİR?
Premier Lig, İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligidir. Toplam 20 takımın mücadele ettiği Premier Lig'de normal sezon karşılaşmaları Ağustos-Mayıs ayları arasında oynanır. Her kulüp bir sezon boyunca toplamda 38 Premier Lig karşılaşmasına çıkmaktadır.
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