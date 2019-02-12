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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İngiliz Elçi: Güçlü Türkiye güçlü ortak

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İngiliz Elçi: Güçlü Türkiye güçlü ortak

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’ı ziyaret etti.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler ile iki ülke medyasındaki genel durum değerlendirildi. İngiliz Büyükelçi, Türkiye ile iyi ilişkilerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtirken, “İngiltere için güçlü bir Türkiye, güçlü bir ortak demektir. Türkiye’nin zayıf olmasını istemeyiz” dedi. İngiliz diplomat, Türk kamuoyunun Batılı ülkelere karşı fikirlerini değiştirmek istediklerini de vurguladı.

Demirören Medya Grubu CEO’su, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise Türk halkının Batı ile ilişkilere her zaman önem verdiğini söylerken karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için Batılı ülkelerin PKK, FETÖ gibi örgütlere alan açmaması gerektiğini dile getirdi. Soysal, “Demirören Medya Grubu olarak çatışmaları körükleyen bir anlayışımız yoktur. Başta Türk milleti olmak üzere tüm insanlık için barış istiyoruz ve yayınlarımızı bu temel prensip üzerinden yürütüyoruz” diye konuştu. Samimi bir havada geçen görüşmede futbol da konuşuldu. Büyükelçi Chilcoot’un Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrenen ve daha önce Beşiktaş’ın asbaşkanlığı görevini üstlenen Soysal, “Büyük takımlar birbirini yüceltir. Tüm takımlarımızın başarılı olmasını diliyoruz” dedi.

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