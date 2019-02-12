İngiliz Elçi: Güçlü Türkiye güçlü ortak
İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’ı ziyaret etti.
Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler ile iki ülke medyasındaki genel durum değerlendirildi. İngiliz Büyükelçi, Türkiye ile iyi ilişkilerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtirken, “İngiltere için güçlü bir Türkiye, güçlü bir ortak demektir. Türkiye’nin zayıf olmasını istemeyiz” dedi. İngiliz diplomat, Türk kamuoyunun Batılı ülkelere karşı fikirlerini değiştirmek istediklerini de vurguladı.
Demirören Medya Grubu CEO’su, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise Türk halkının Batı ile ilişkilere her zaman önem verdiğini söylerken karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için Batılı ülkelerin PKK, FETÖ gibi örgütlere alan açmaması gerektiğini dile getirdi. Soysal, “Demirören Medya Grubu olarak çatışmaları körükleyen bir anlayışımız yoktur. Başta Türk milleti olmak üzere tüm insanlık için barış istiyoruz ve yayınlarımızı bu temel prensip üzerinden yürütüyoruz” diye konuştu. Samimi bir havada geçen görüşmede futbol da konuşuldu. Büyükelçi Chilcoot’un Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrenen ve daha önce Beşiktaş’ın asbaşkanlığı görevini üstlenen Soysal, “Büyük takımlar birbirini yüceltir. Tüm takımlarımızın başarılı olmasını diliyoruz” dedi.