İngiliz Bakan: Türkiye’nin kendini koruma hakkına saygılıyız
İNGİLTERE’nin Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, TSK’nın Suriye’de, Fırat’ın doğusundaki PYD/YPG/PKK hedeflerini vurması konusunda “Türkiye’ye, Türkiye’nin duruşuna saygı duyulmalı. Türkiye kendi güvenliğini korumak konusunda her tür hakka sahip ve İngiltere de buna saygı duyuyor” dedi.
Yeni havalimanının açılışına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Duncan CNN Türk’e verdiği röportajda İstanbul’da gerçekleşen Suriye zirvesi için “Daha iyiye doğru atılmış önemli bir adım” mesajını verirken Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değindi. Duncan şunları söyledi:
“Türkiye konuyu çok ciddiyetle ve doğru şekilde ele aldı. Bu, bir gazetecinin ölümü ve planlı bir cinayet. Ve Suudi hükümetiyle yakından bağlantılı. Bu soruşturmalar devam etmeli. Bugün Türk bakanlarla da konuyu ele alacağız. Riyad ile iyi ilişkilerimiz değişmeyecek. İlişkimizle bu olaya verdiğimiz tepki ayrı tutulmalı.”
Doğu Akdeniz’deki gerilim ve yeniden başlama sinyali veren Kıbrıs müzakereleri hakkında da konuşan Duncan, “Ada etrafındaki petrol ve doğalgaz kaynakları bölücü bir konu olmak yerine bütünleştirici bir konu da olabilir. Adil paylaşılmalı ve tek taraflı sahiplenilmemeli. Bu, bütünleşmeye götürecek siyasi müzakereler için de pozitif bir araç olarak kullanılmalı” dedi.
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