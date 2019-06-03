İngiliz bahçesi ona emanet

Barbaros Fergus Garrett İngiltere’de dünyaya geldi. Londra’da üniversitede bahçecilik bölümü okuyan Garrett, 1992 yılında Sussex kentinde bulunan ve İngiltere’nin en ünlü süs bahçelerinden biri olarak kabul edilen Great Dixter House And Gardens’da baş bahçıvan olarak çalışmaya başladı. Bahçecilik alanında verdiği eğitimler, yaptığı konuşmalar ve bitki yetiştirme tekniğiyle kısa bir süre sonra tanınmaya başlandı. Garrett bahçıvanlık hikâyesini şöyle anlatıyor: “Liseyi bitirdikten sonra Londra Üniversitesi’ne bağlı Wye Koleji’nde Bahçecilik Bölümü okumaya başladım. 1989’de üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere’nin saraylarında, bahçelerinde bahçıvanlık yapmaya başladım. 1992’de Christopher Lloyd’un teklifi ile Great Dixter House And Gardens’da baş bahçıvan oldum.”

Garrett, 100 yıllık geçmişi olan Great Dixter’ın İngiltere’nin en ünlü süs bahçelerinden biri olduğunu söylüyor:

“Great Dixter’ın binası 1460’ta yapıldı. Bahçesi ise 1910’da kuruldu. Bahçemiz 7 dönümlük bir alandan oluşuyor. Bahçemize yakın 40 dönümlük bir orman, 15 dönümlük bir çayır bulunuyor. Bahçenin çevresinde de kır çiçekleri, yabani orkideler var. Great Dixter romantik bir süs bahçesi. Biz bir ressamın değişik renkler kullanarak yaptığı tablo gibi bir bahçe yapıyoruz. Bahçemizde sadece bitkiler yok. İngiltere’de 280 çeşit arı var. Bunun 147’si bizim bahçede bulunuyor. İngiltere’de bulunan örümcek ve kelebeklerin üçte biri bizim bahçede. Ama biz bunları bahçemize getirmek için özel bir şey yapmıyoruz. Tek yaptığımız, ilaç kullanmamak. Bir de değişik türde çiçekler yetiştiriyoruz. Senede 50 bin ziyaretçi alıyoruz. Aynı zamanda bahçemizde bahçıvan da yetiştiriyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden öğrenciler buraya gelip staj yapıyor.”

‘YİTİK LALE’Yİ ANAVATANINA GETİRDİ

GARRETT, sık sık geldiği Türkiye’de de bahçecilik kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Tekfen Holding Korucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit’in eşi anısına kurduğu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’yle bir proje yürütüyor. Amasya’ya özgü olan ‘Yitik Lale’nin doğada kaybolması üzerine Garrett kendi bahçesinde bulunan Yitik Lale’nin tohum ve soğanlarını Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne vermiş: “Yitik Lale anavatanı olan Amasya’da doğada kaybolmuş değerli bir lale türüdür. Bu laleyi bahçemizde yaygın olarak kullanıyoruz. Bu konuda Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yitik Lale’nin tekrar Amasya’ya kazandırılması için bir proje başlatınca, ‘Yitik Lale’nin Türkiye’ye geri götürülmesi lazım’ dedim. Böylece bahçemdeki tohum ve lale soğanlarını İstanbul’a gönderdim.”

BU ÖDÜLÜ ALMAK ZOR

The Victoria Medal Ol Honour, 63 yıl tahtta kalan İngiliz Kraliçesi Victoria adına Royal Horticultural Society adlı kuruluş tarafından veriliyor. Sadece 63 kişiye verilmesi planlanan ödül her sene dağıtılmıyor. Daha önce ödül alanlardan biri ölünce ölen kişinin yerine başkasına veriliyor. 2019’da ödüle üç kişi layık görüldü. Biri de Barbaros Fergus Garrett oldu. Garrett, bu ödülü alan en genç bahçıvan olarak kayıtlara geçti.

‘ARDIŞIK’LA GELEN ÖDÜL

Bahçecilik alanında yaptığı çalışmalarla başta Amerika, Kanada ve Japonya olmak üzere dünyanın birçok yerinde panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılan Garrett ardışık bahçecilik tekniğini geliştirdi. Bahçecilik dünyasına katkılarından dolayı Garrett bu sene İngiliz Kraliyet ailesine bağlı olan Royal Horticultural Society (Kraliyet Bahçe Bitkileri Derneği) kuruluşu tarafından verilen The Victoria Medal Of Honour ödülüne layık görüldü. Garrett, ödülü almasını sağlayan ardışık bahçecilik tekniğini “Ardışık bahçecilik tekniği doğada olan sistemi süs bahçesine uygulamak. Bu sistemde bir yerde aynı anda, birden fazla bitki yetiştiriliyor. Örneğin yazın solan bir bitki ile yazın açan bir bitkiyi yan yana düşünün. Biri solarken diğeri çiçek açarak onun yerini tutuyor. Böylece bahçe her zaman rengarenk oluyor” diye anlatıyor.