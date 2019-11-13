İngiliz ajan ölü bulunmuştu! İfade veren eşi ağlayarak çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber, Emniyet'ten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber, fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gelmişti.
Bir süre Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerle ilgilenen Winber daha sonra Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi. Davet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Winber, Cinayet Büro Amirliği'ne ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber emniyetten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle