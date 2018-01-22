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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

ING Bank saat kaçta açılıyor? İNG Bank 2020 sabah ve öğle çalışma saatleri

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ING Bank saat kaçta açılıyor? İNG Bank 2020 sabah ve öğle çalışma saatleri

Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu ING Bank, bir süredir ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Bu bankadan çeşitli bankacılık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar da özellikle öğle tatili saati ile açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, ING Bank saat kaçta açılıyor? İNG Bank çalışma saatleri nasıl?

ING Bank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. ING Bank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? ING Bank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

ING Bank, finans sektöründe hizmet eden Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki koludur. 1984 yılında "Bank of Boston"ın İstanbul şubesi olarak kurulmuştur. 14 Aralık 2007'de ING Grubu Oyak Bank’ın bütün hisselerini satın almıştır ve ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

ING Bank saat kaçta açılıyor İNG Bank 2020 sabah ve öğle çalışma saatleri

ING Grubu, global stratejisi “İleriyi Düşün” kapsamında müşterilerinin özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedeflemektedir. Yeni nesil bankacılık yapma konusunda iddialı olan ING Bank, dijital bankacılıkta büyüme odaklı bir strateji uygulamaktadır.

Türkiye çapında toplam 261 şubesi bulunan ING Bank, İstanbul ilinde 35 ilçede toplam 80 şube ile hizmet vermektedir.

ING Bank saat kaçta açılıyor İNG Bank 2020 sabah ve öğle çalışma saatleri

 

ING Bank çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

ING merkez binası, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ING merkez şubesine 0212 335 10 00 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

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