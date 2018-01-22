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    ING Bank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:

    ING Bank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. ING Bank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? ING Bank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    ING Bank, finans sektöründe hizmet eden Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki koludur. 1984 yılında "Bank of Boston"ın İstanbul şubesi olarak kurulmuştur. 14 Aralık 2007'de ING Grubu Oyak Bank’ın bütün hisselerini satın almıştır ve ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

     

    ING Bank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    ING Grubu, global stratejisi “İleriyi Düşün” kapsamında müşterilerinin özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedeflemektedir. Yeni nesil bankacılık yapma konusunda iddialı olan ING Bank, dijital bankacılıkta büyüme odaklı bir strateji uygulamaktadır.

    Türkiye çapında toplam 261 şubesi bulunan ING Bank, İstanbul ilinde 35 ilçede toplam 80 şube ile hizmet vermektedir.

    ING Bank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

     

    ING Bank çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

    ING merkez binası, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ING merkez şubesine 0212 335 10 00 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: iletişim , adres , 2018 , gündem
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