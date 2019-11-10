İnfazda yeni düzen seneye
Adalet Bakanlığı’nın aylardan beri üzerinde çalıştığı ve seçenekli olarak hazırladığı infaz düzenlemesinin TBMM’de görüşülmesi yeni yıla kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinden sonra konuyu Bahçeli ile görüşecek.
DÜZENLEMEYLE ilgili tartışmalar devam ediyor. Düzenlemenin ‘ceza indirimi mi’ yoksa ‘infaz düzenlemesi mi’ olması gerektiği, görüş ayrılığına yol açıyor. MHP’nin ceza indirimi talebine uyuşturucu suçları da girdiği için AK Parti sıcak bakmıyor. Paketin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin görüşmesinden sonra ancak yeni yılda, TBMM gündemine gelebileceği ifade ediliyor.
SINIRLARI NE OLACAK?
Hükümet, alternatifli olarak hazırlanan infaz düzenlemesinin ‘yargı paketi’ olarak nitelendirilmesini istemiyor. Yargı sistemine ilişkin ikinci paketin çalışmaları sürerken, diğer yandan infaz paketiyle ilgili görüşmeler sürüyor. AK Parti, terör, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının kapsam dışında kalacağı, infaz oranlarında yapılacak düzenlemeyle kısmi bir sonuç doğuracak çalışma üzerinde duruyor.
MHP NE İSTİYOR?
MHP ise terör hariç tüm suçlarda 5 yıl indirim gibi daha ‘genel sonuçları’ olacak öneride ısrar ediyor. Bu kapsama, uyuşturucudan, cinsel istismara kadar farklı başlıkların da girecek olması tartışmaya neden oluyor. Bu konuda alt düzeyde yapılan görüşmelerin ardandan karar, Erdoğan ile Bahçeli’nin yapacağı görüşmeye kaldı. Bahçeli’nin sağlık sorunları nedeniyle temas gecikirken, Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ardından bu görüşmenin yapılması bekleniyor.
AK Parti kurmayları, bu nedenlerle infaz paketinin bütçe görüşmelerinden önce TBMM gündemine gelmeyeceğini belirtiyorlar. Takvime göre, bu da düzenlemenin yeni yıla kalması anlamına geliyor.
NAFAKA DA GİRECEK Mİ
Bir başka tartışma konusu da pakete ‘nafaka ve çocuklarla evlenenlere af’fın girip girmeyeceği. AK Parti içinde bunların pakette ‘olması ve olmaması’ konusunda iki ayrı görüş bulunuyor. Nafakanın süreli hale getirilmesi, ödemenin ‘5 yıl ile sınırlandırılması’, ‘evliliğin süresiyle sınırlandırılması’ veya ‘evliliğin yarısı kadar süreyle sınırlandırılması’ şeklinde alternatifli hazırlık yapıldığı biliniyor. Ancak bu yaklaşımın kadınları mağdur edeceği savunuluyor.
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