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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnfazda ‘uyuşturucu’ vetosu

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İnfazda ‘uyuşturucu’ vetosu

AK Parti tarafından hazırlanan ikinci yargı paketinde son aşamaya gelindi. Partide yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu suçunun ceza infaz indirimi kapsamına alınıp alınmaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a soruldu. Erdoğan, “Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır” yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, infaza ilişkin düzenlemelerin içinde bulunduğu ikinci yargı paketinin tamamlanıp Meclis gündemine getirilmesini istedi. Çalışmalar hızlandı. MHP ile de bu hafta bir araya gelinip ortak bir nokta bulunmaya çalışılacak. Edinilen bilgiye göre, partide yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu suçunun ceza infaz indirimi kapsamına alınıp alınmaması da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Erdoğan, “Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır” dedi.

YARI YARIYA İNFAZ

Mevcut düzenlemede verilen ceza süresinin üçte ikisi infaz ediliyor. Yapılacak düzenleme ile cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

Denetimli serbestlik uygulamasında da bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Halen 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar için iki yıl, diğer suçlar için de bir yıl olan denetimli serbesti süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre beşte bir oranında uygulanacak.

İYİ HAL ŞARTI

Mevcut uygulamada şartlı tahliyesine 1 yıl kala ‘iyi halli olma’ şartıyla gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması, bundan sonra infaz süresinin 4/5’ini tamamlayanlar için geçerli olacak. Buna göre 10 yıl ceza almış bir mahkûmun infaz süresi beş yıl, denetimli serbestlik süresi de bir yıl olacak. Söz konusu hükümlü 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlardaki ceza infaz süresinin ise mevcut yasadaki şekli ile korunması bekleniyor.

Toplantıda nafaka düzenlemesiyle ilgili çalışmalar da değerlendirildi. Bu konuda hazırlanan alternatifli çalışmanın infaz düzenlemesini içeren ikinci yargı paketine girip girmeyeceği de tartışılıyor. Bu çalışmada, evlilik süresine göre kademeli olarak kadınlara nafaka bağlanması planlanıyor. Kadının evlilik nedeniyle işinden vazgeçip çalışamadığının ispatlanması halinde ise ömür boyu nafaka gündeme gelebilecek. Örneğin eğitim fakültesini bitirmiş bir kadın KPSS’yi kazanmış ve evliliği nedeniyle işe başlayamamışsa süresiz nafaka ödenmesi istenecek.

ÇOCUKLARDA DURUM

Çocuklara almaya icra memurlarıyla gidilmesi uygulamasına son verilecek. Üzerinde çalışılan modele göre kademeli uyarı
sistemi olacak. Birinci ihtardaçocuk anne ya da babaya gösterilmezse para cezası verilecek. Üç uyarıya karşın aynı tutum devam ediyorsa, zorlayıcı olarak hapis cezası verilmesi tartışılıyor. Hapis yerine zorlayıcı başka bir ceza araştırılıyor.

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