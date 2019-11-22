İnfaza yeni çerçeve: 2 suç daha indirim dışı

Aylardır tartışma konusu olan ve kamuoyuna da yansıyan alternatifler halinde hazırlanan infaz taslağına yeni çerçeve getirildi. Düzenlemenin kapsamı dışında tutulacağı daha önceden belirlenen, ‘cinsel suçlar, terör ve uyuşturucu’ suçlarına, ‘adam öldürme ve mükerrer işlenen suçlar’ eklendi. Yeni yılda Meclis’in gündemine gelmesi beklenen pakette, indirim uygulamasının bu 5 suç dışında yapılacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, paketle ilgili olarak önceki gün AK Parti’de toplantı yapıldı. Hazırlıklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu 5 başlıktaki suçlar hariç tutularak yapılıyor. MHP’nin her suçtan 5 yıl indirilmesi önerisinde ısrarcı olmadığı ve yeni öneriye destek verdiği belirtiliyor. Yeni çerçeveye göre belirlenen 5 suç hariç, cezanın yüzde 67’sini cezaevinde geçirme süresi, yüzde 50 olarak değiştiriliyor. Bu yasalaşırsa, süreyi dolduranlar peyder pey cezaevinden çıkarılacak. Ancak bunun affa dönüşerek, eşitlik ilkesi gereği Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) itirazla genişletilmesini engellemek için başka bir formül geliştirildi.

ŞARTLI SALIVERME

Buna göre, bu yolla cezaevinden çıkarılanlara ‘şartlı salıverme’ uygulanacak ve bu, ‘infazın dışarda tamamlanması’ olarak adlandırılacak. Böylece kapsam dışında tutulan ‘cinsel suçlar, terör, uyuşturucu, mükerrer suçlar ve adam öldürme’ suçundan ceza alanların, AYM kararıyla bu kapsama sokulmasının önlenebileceği iddia ediliyor. Halen cezaevlerinde 280 bin kişi bulunduğu, bu şekilde yasalaşması durumunda 130 bin kişinin bundan aşamalı olarak yararlanacağı dile getiriliyor. Yasal düzenlemede, denetimli serbestlikle ilgili sürelerde de değişiklik yapılacak. Bu süre değişikliği genel kural olduğu için düzenlemenin kapsamı dışında kalan suçları da kapsayacak. Halen cezasının bitmesine bir yıl kalanlar, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkıyorlar. Şimdi bu sürenin, cezanın yüzde 10’unu dışarda geçirmesi şeklinde düzenlemesi planlanıyor. Ancak bu süre 3 yılı geçmeyecek. Bu durumda düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıkacakların sayısı 130 bini aşacak.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERDE 10 YAŞ KRİTERİ

DÜZENLEMEDE çocuk yaşta evliliklerle ilgili de madde olacak. Kamuoyunda tepkilere neden olan bu suçlar, cinsel istismar kapsamından çıkartılacağı için çocuk yaştaki kızlarla evlenenler de bu indirimden yararlanacak. Ancak evlenenler arasında 10 yaş farkı olma sınırı konulacak. Yaş farkı daha yüksek olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.