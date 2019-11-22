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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnfaza yeni çerçeve: 2 suç daha indirim dışı

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İnfaza yeni çerçeve: 2 suç daha indirim dışı

İnfaz düzenlemesinin hazırlıkları sürerken AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çerçeve’yi çizdiğini söyledi. Buna göre ‘cinsel suçlar, terör ve uyuşturucu’nun yanı sıra ‘adam öldürme ve mükerrer suçlar’ da infaz indirimi dışında tutulacak.

Aylardır tartışma konusu olan ve kamuoyuna da yansıyan alternatifler halinde hazırlanan infaz taslağına yeni çerçeve getirildi. Düzenlemenin kapsamı dışında tutulacağı daha önceden belirlenen, ‘cinsel suçlar, terör ve uyuşturucu’ suçlarına, ‘adam öldürme ve mükerrer işlenen suçlar’ eklendi. Yeni yılda Meclis’in gündemine gelmesi beklenen pakette, indirim uygulamasının bu 5 suç dışında yapılacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, paketle ilgili olarak önceki gün AK Parti’de toplantı yapıldı. Hazırlıklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu 5 başlıktaki suçlar hariç tutularak yapılıyor. MHP’nin her suçtan 5 yıl indirilmesi önerisinde ısrarcı olmadığı ve yeni öneriye destek verdiği belirtiliyor. Yeni çerçeveye göre belirlenen 5 suç hariç, cezanın yüzde 67’sini cezaevinde geçirme süresi, yüzde 50 olarak değiştiriliyor. Bu yasalaşırsa, süreyi dolduranlar peyder pey cezaevinden çıkarılacak. Ancak bunun affa dönüşerek, eşitlik ilkesi gereği Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) itirazla genişletilmesini engellemek için başka bir formül geliştirildi.

ŞARTLI SALIVERME

Buna göre, bu yolla cezaevinden çıkarılanlara ‘şartlı salıverme’ uygulanacak ve bu, ‘infazın dışarda tamamlanması’ olarak adlandırılacak. Böylece kapsam dışında tutulan ‘cinsel suçlar, terör, uyuşturucu, mükerrer suçlar ve adam öldürme’ suçundan ceza alanların, AYM kararıyla bu kapsama sokulmasının önlenebileceği iddia ediliyor. Halen cezaevlerinde 280 bin kişi bulunduğu, bu şekilde yasalaşması durumunda 130 bin kişinin bundan aşamalı olarak yararlanacağı dile getiriliyor. Yasal düzenlemede, denetimli serbestlikle ilgili sürelerde de değişiklik yapılacak. Bu süre değişikliği genel kural olduğu için düzenlemenin kapsamı dışında kalan suçları da kapsayacak. Halen cezasının bitmesine bir yıl kalanlar, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkıyorlar. Şimdi bu sürenin, cezanın yüzde 10’unu dışarda geçirmesi şeklinde düzenlemesi planlanıyor. Ancak bu süre 3 yılı geçmeyecek. Bu durumda düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıkacakların sayısı 130 bini aşacak.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERDE 10 YAŞ KRİTERİ

DÜZENLEMEDE çocuk yaşta evliliklerle ilgili de madde olacak. Kamuoyunda tepkilere neden olan bu suçlar, cinsel istismar kapsamından çıkartılacağı için çocuk yaştaki kızlarla evlenenler de bu indirimden yararlanacak. Ancak evlenenler arasında 10 yaş farkı olma sınırı konulacak. Yaş farkı daha yüksek olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

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