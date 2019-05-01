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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum) (DHA)
01.05.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Berat kayboldu, ailesi perişan: 'Ne olur yavrumu bulun'

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Berat kayboldu, ailesi perişan: 'Ne olur yavrumu bulun'

Erzurum'un Narman ilçesi, Koçkaya Köyü'nde inekleri aramak için meraya giden Berat Akdemir (10) kayboldu. Akdemir'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Oğlunun çok gezen biri olmadığını söyleyen anne Südret Akdemir ise "Ne olur yavrumu bana bulun. O çevreyi pek bilmez. Çok gezen biri değildi. Bir yere gittiğinde elimizden tutardı" dedi.

Koçkaya köyünde yaşayan Südret- Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan Berat, dün saat 16.30 sıralarında kaybolan inekleri arayan çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu 2 ineği köye getirirken kayboldu.

Çoban ve amcasının oğlu tarafından aranan Akdemir bulunamayınca ailesine haber verildi. Yapılan aramalar sonucu çocuğun izine rastlanmazken, bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylülerin de katılımı ile Berat Akdemir'in yaklaşık 200 kişi tarafından aranması devam ediyor.

DRONE İLE DE ARANIYOR

Gözü yaşlı baba Cevat Akdemir, "Dün saat 16.30 sıralarında sürü köye geldi. Fakat bize ait hayvanlardan bazıları eksikti. Çoban Fahrullah Akdemir ve yine yakınımız olan Aykut Akdemir hayvanları aramaya gitti. Bir süre sonra oğlum Berat da peşlerinden gitmiş. Bu sırada göletin yanında 2 büyükbaş hayvanı bulmuşlar. Fahrullah ve Aykut oğluma bu hayvanları köye götürmesini onların da geri kalanları aramaya devam edeceğini söylemiş. Fakat bir süre sonra aynı hayvanları gören Fahrullah ve Aykut, oğlum Berat'ın kaybolduğunu anlamış. Etrafı arayıp bulamayınca bize haber verdiler. Biz de bulamayınca birçok arama ekibi köye geldi. Jandarma insan ısısına duyarlı drone ile de arama yapıyor. Dalgıçlar derede arama yaptı ama bulamadı. Ne oldu anlamadık. Arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Oğlunun çok gezen biri olmadığını söyleyen anne Südret Akdemir ise "Ne olur yavrumu bana bulun. O çevreyi pek bilmez. Çok gezen biri değildi. Bir yere gittiğinde elimizden tutardı" dedi.

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