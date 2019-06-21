İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu
GeriGündem İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
21.06.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, fare ve sincaba benzeyen bir hayvan buldu. İşçiler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, kemirgeni yakalayıp merkeze götürdü.

Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı tarafından yapılan inceleme sonucunda, fare ve sincaba benzeyen kemirgenin, 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit edildi.

Açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Bir fabrikanın deposunda farklı bir hayvanının olduğunu söylediler. Ekiplerimiz hayvanı yakaladı. Yaptığımız araştırmada hayvanın 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit ettik. Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Sağlık durumu iyi. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kocaeli- Sakarya karayolu trafiğe kapandı
İlk kez ortaya çıktı! Yeşilyurt'ta sel böyle gelmiş
Üniversitede katliam yapmıştı! Savunması kan dondurdu
'Hainler layık oldukları cezayı buldular'