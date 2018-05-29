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    İndirimsiz ömür boyu

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    29.05.2018 - 22:40 | Son Güncelleme:

    ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Sinem Koç, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan Sinem Koç mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında şunlara yer verdi: “Bu suçu işledim ama o kadın enerji alanımı açtı, kapanmıyor. Enerji alanım açık olduğundan geceleri uyuyamıyorum. Hepsi o kadının yüzünden. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartmaya başladım. Her duyduğum şeyin meleklerden geldiğini düşünüyordum. Psikolojim bozulmuştu. O kadın kitaplarında hep ‘ölüm yok’ diye yazıyordu. Beni çok etkiledi. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şey yaptım. Enerji alanımdan dolayı fazla yaşayacağımı düşünmüyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Bunu o kadın yaptı. İntihar girişiminde bulundum. Yaşayabilecek durumda değilim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum.”

    Mahkeme Sinem Koç’u, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezasında indirim ve arttırım yapmadı. Mahkeme ayrıca Koç’u, “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

    Etiketler: Cinayet , beki ikala erikli , gazetehaberleri , gündem
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