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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.10.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

'İndirimli perde' kavgasında ayağından vurulan genç evlendi

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'İndirimli perde' kavgasında ayağından vurulan genç evlendi

Antalya'da alışveriş merkezinde indirimli perdeyi alma konusunda tartıştığı polis memuru A.K. tarafından, nişanlısı Esra Toprak'ın (22) gözleri önünde sol ayağından vurulan engelli Hakan Susam (24), dünyaevine girdi. Susam, acılara rağmen düğünün güzel geçtiğini söyledi.

Olay, 22 Eylül günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 47 engelli raporu olan Hakan Susam, nişanlısı Esra Toprak ile bir alışveriş merkezinde satılan indirimli perdeyi aldıktan sonra parasını ödemek istedi. Kasanın yoğun olması üzerine bir süre bekleyen Susam'ın ayırdığı perdeyi, polis memuru A.K. almak istedi. Perdeyi kendisinin aldığını söyleyen Susam, sıra olduğu için beklediğini dile getirdi. A.K., önce Susam'ın elinden perdeyi almaya çalıştı, ardından da dövmeye başladı. Susam ise otomobilinden aldığı testereyle kendini savunmaya çalıştı. Polis memuru A.K., beylik tabancasıyla Hakan Susam'ı sol ayağında vurarak yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Hakan Susam, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Röntgeni çekilen Susam'ın ayağında kırık olduğu tespit edildi. Susam'ın ayağı alçıya alınırken, gözaltına alınan polis memuru A.K. ise işlemlerinin ardından açığa alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, tarafların tartışması, polis memuru A.K.'nin Hakan Susam'ı dövmesi, yerde sürüklemesi, ateş etme anı, yakınlarının sakinleştirmeye çalışması ve yaralıya vatandaşların yardım etme görüntüleri yer aldı.

DÜNYA EVİNE GİRDİ

Tedavisi halen devam eden ve isabet eden mermi nedeniyle sol ayak tarağı kırılan Hakan Susam, Cumhuriyet Bayramı'nda evlendi. Doktorların ayağının üzerine basmaması konusunda uyarılarda bulunduğu Susam, ağrı kesici kullanarak salona yürüyerek geldi. İlk şarkıyla birlikte dans eden Susam ve Toprak çiftine davetliler de eşlik etti. Hakan Susam, eşi Esra Toprak ile karşılıklı oynadı.

Uzun süre ayakta kalamayan damat, oyun sırasında ara sıra düğün masasına gelerek mola verdi, ayağını sandalyeye uzatarak dinlendirdi. Bu anlarda gelin de Susam'ı yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Mustafa Pilavcı kıydı. Genç çift, evlilik cüzdanını nikah memurunun elinden birlikte aldı.

ACILARA RAĞMEN GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU

Düğünden sonra açıklama yapan çift, mutlu olduklarını söyledi. Düğün hazırlığı sırasında polis memuru tarafından vurulduğunu anlatan Hakan Susam, "26 Ekim'de doktora gittim. Doktor ayağımın üzerine tam olarak basamayacağımı söyledi. Basarsam ileride daha büyük sıkıntılar olabileceğini söyledi. '6 ayda ancak iyileşir' dedi. Mutlu günümde eşimin elinden tutmak için acılara göğüs gerip ağrı kesiciyle düğüne katıldım. Acılara rağmen düğünümüz mutlu şekilde geçti. Kırık olan sol ayağımın topuğuna basarak biraz oynadım. Hep o şekilde ayakta kaldım. Güzel bir düğün oldu" dedi.

SAĞLAM AYAĞINA BASTIM

Esra Toprak Susam da, "Eşimin hiç ayağa kalkacağını sanmıyordum. Tekerlekli sandalyeyle düğüne katılmasını bekliyordum. Ancak çok zor da olsa ayağa kalktı ve beni mutlu etti. Nikah kıyılırken ben de sağlam ayağına bastım" diye konuştu.

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