Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İndirim izdihamı... Çocuğu bir anda gözden kayboldu

    İndirim izdihamı... Çocuğu bir anda gözden kayboldu

    İHA
    29.03.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da indirimi duyan kadınlar akın ettikleri mağazada izdihama neden oldu. Kadınların arasında kalan çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı.

    Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yeni açılan bir halı mağazası indirim yapacağını duyurdu. Mağazanın önünde toplanan kadınlar, kepenklerin açılmasıyla birlikte içeri girmeye çalıştı.

    Yüzlerde kadının bir anda mağazaya girmeye çalışması izdihama neden olurken, yanında çocuklarını da getiren kadınlar, mağazaya girmeyi bırakıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Yere düşen çocuğunu kalabalığın arasında almaya çalışan kadının yaşadığı korku, sesine ve yüzüne yansıdı.


    Öte yandan, kadınların arasında kalarak ezilme tehlikesi geçiren çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    İndirim izdihamı... Çocuğu bir anda gözden kayboldu
    Yaşanan izdihamda çocuğu kalabalığın altında kalan bir kişi büyük panik yaşadı

    İndirim izdihamı... Çocuğu bir anda gözden kayboldu

    Etiketler: mağaza , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri