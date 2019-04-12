İndiği servis minibüsünün altında kalan Işıl öldü
Aksaray'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), okul önünde indiği servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu önünde meydana geldi. Özkan Ö.'nün (33) kullandığı 68 S 0033 plakalı öğrenci servis ile okula gelen Işıl Güzel, diğer öğrencilerle birlikte minibüsten indi.
Işıl, minibüsün önünden geçip okuluna gitmek istediği sırada sürücü durumu fark etmeyerek hareket etti. Minik Işıl, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından çıkarılıp, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıl, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
Minibüs sürücüsü Özkan Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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