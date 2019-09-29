İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı
GeriGündem İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.09.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Aydın'da İncirliova ilçesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracına haciz konduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödendi. Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verildi.

Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapattı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2014'te başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Beni 'belediyenin borçlarını açıklıyorsun, sürekli borçlar hakkında konuşuyorsun' diye eleştirenler görsünler. Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler." ifadesini kullandı.

İyi niyetle yaptıkları protokol çerçevesinde borcu ödemeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Buna rağmen bu tür işlemleri hak etmiyoruz. Bir iki gün geciktiği zaman avukatlar hemen işlemlere başlıyorlar. Ben makam aracına pek binmiyorum. Genelde kendi aracımı kullanıyorum ama üzüntü verici olan İncirliova Belediyesinin adının böyle bir durumla anılmasıdır." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'da 29 okulda deprem tatili... İşte okulların listesi!
'Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar'
Şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medyada gündem olmuştu! O kadın konuştu...
Ortaköy'de korkutan görüntü! Kumpircilerin altındaki kanal çöktü