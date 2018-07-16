İncirlerinden kimse yemeyince Erol öğretmen öyle bir not yazdı ki....

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberlerİncirlerinden kimse yemeyince Erol öğretmen öyle bir not yazdı ki....
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ANTALYA (İHA)
16.07.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

İncirlerinden kimse yemeyince Erol öğretmen öyle bir not yazdı ki....

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kenarındaki bahçesinde yetişen meyvelerden kimsenin yememesine üzülen okul müdürü, "İncir yemek serbesttir" yazılı bir tabela asarak herkesin bahçeden meyve yemesini istedi. Okul müdürünün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Erol Aytar (56), örnek bir davranışa imza attı. Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde kendisine ait 500 metrekare alanda incir başta olmak üzere birçok meyve yetiştiren Aytar, yaz aylarında Antalya’da en çok tüketilen meyveler arasında bulunan inciri vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yolun hemen yanında yetiştirdiği incir ağaçlarının üzerine “İncir tüketmek serbesttir” yazılı bir tabela asan Erol Aytar’ın örnek davranışı, mahallede yaşayan vatandaşların takdirini topladı.

'İNSANLARIN YEMEDEN GEÇMESİNE ÜZÜLDÜM'

500 metrekarelik alanda birçok meyve yetiştirdiğini ifade eden Okul Müdürü Erol Aytar, “Bu incir de yol kenarında bulunuyordu. 3 yıl önce insanları izledim, incirlerimden yemeden geçtiler. İnsanların incirden yemeden geçmesine üzüldüm. Aklıma böyle bir ilan asmak geldi. Bu ilanı 3 yıl önce astım. 3 yıldır insanlar gelerek bu incir ağacından incir tüketiyorlar. Çok olumlu tepkiler aldım. Teşekkür edenler var, dua edenler var. İnsanlarımız buradan incir yesinler gerekirse ağacın üzerine çıksınlar” ifadelerini kullandı.

İncirlerinden kimse yemeyince Erol öğretmen öyle bir not yazdı ki....

İncirin dalından koparılarak yendiği zaman daha bir güzel olduğunu sözlerine ekleyen Aytar, “Bir şey paylaşınca daha güzel olduğunu düşünüyorum. 3 yıldır her kesimden insan yiyor. Her insan yiyor ama hamile kadınlarımız hiç düşünmeden yesinler. Bakıp geçmesinler yesinler. Ben onlar yediği zaman daha mutlu oluyorum. Bu incir ağacı yiye yiye tükenmiyor” değerlendirmesini yaptı.

İncirlerinden kimse yemeyince Erol öğretmen öyle bir not yazdı ki....

Mahallede yaşayan Gülperi Atari, “Ben bu mahallede yaşıyorum. Bu yoldan da sürekli geçiyoruz. Daha önce biz bu incirden haram olur diye yiyemiyorduk. Sahibi kızar diyordu. Bu levha asıldıktan sonra incirlerden tüketiyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Bundan sonra bu incirden gönül rahatlığı ile tüketiyoruz” dedi.

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