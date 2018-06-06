'İnce'yi doğrular, eksiklik saptandı'

Raporu kamuoyuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İnce’nin açıklayacağı bildirildi. CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan heyet önceki gün Adalet Bakanlığı’nda Gülen’in ABD’den iade talebine ilişkin dosyaları inceleyip, bakanlık bürokratlarından bilgi almıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, heyetin çalışmasına ilişkin özetle şunları söyledi:



“Beş saati geçen incelemelerin sonucunda heyetimizden bize verilen bilgi, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce’nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor, Sayın İnce ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Detaylı açıklamalar Sayın İnce ve Genel Başkanımız’ca yapılacak.”



AVUKATTAN SERT TEPKİ

CHP heyetindeki avukatlardan Erol Aras ise sosyal medya ve bazı gazetelerdeki kendisine dönük “FETÖ’cülerin avukatı” değerlendirmesine çok sert tepki gösterdi ve şöyle konuştu: “FETÖ’nün avukatı yaftası bana yapışmaz. Bana saldıranlar gerçek FETÖ’cüdür. Ankara Barosu’nda FETÖ kumpaslarına karşı 10 bin avukatı temsilen yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Silivri davalarını 4 yıl gözlemci sıfatıyla izledim. FETÖ’nün son kumpası 28 Şubat davasında başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere kahraman kumandanların vekilliğini aldım. Son dönemde masum olduğuna inandığım FETÖ’cü diye damgalanan kahraman askerlerin, AYM üyesi sivil kimselerin avukatlığını aldım. Masum birçok kişinin beraat kararını aldım. Hakkımda iftira atanların, beni hedef gösterenlerin yasal olarak karşılarında gereğini yapacağım.”