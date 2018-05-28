İnce’nin Pensilvanya iddiasına yanıt: İspatlamazsan namertsin

VAH ZAVALLI VAH

“Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ‘Yatırım matırım anlamam’ diyor zaten. Doğru anlamaz. Yerli otomobil için ne diyor? ‘Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor’ diyor. Şu hale bak ya. Yani bu ülke yerli otomobilini üretecek. Kim yapacak bunu? Bu ülkenin devleri yapacak. Ve 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah. Ya sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce sen nerede geziyorsun ya?

Şimdi bir şey daha söyledi. ‘AK Parti’yi kurarken Pensilvanya’ya gittin mi gitmedin mi?’ Şimdi İnce ben sana buradan nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya’ya giderek izin almak suretiyle AK Parti’yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin. Yanımda olanlar varmış. Ben cevap verdiğimde açıklayacakmış. Tamam ben cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya’ya? Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

MENDERES CANIYLA ÖDEDİ

Dün (önceki gün) 27 Mayıs darbesinin yıldönümüydü. Merhum Menderes yaptığı hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak milletimize hizmet eden herkese bedel ödetmenin gayreti içindedir. Rahmetli Menderes’i asanlarla Özal’a dünyayı zehir edenler aynıdır. Rahmetli Menderes’i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi? AK Parti’yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydi.

İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı oldum aynı zihniyeti karşımda buldum. Başbakan oldum, aynı yapıyı daha da bilenmiş olarak karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, aynı çete yine karşımdaydı. 15 Temmuz’da aynı zihniyet. Tankları selamlayarak, güvenli yerlere çekilerek, kontrollü darbe söylemlerle iftira atarak yine karşımıza çıktı. Ben Marmaris’ten İstanbul’a geliyorum. Bay Kemal, saat 23.17 Atatürk Havalimanı’nda. Ve tanklar orada. Bay Kemal, tankları selamlıyor. Oradan nereye geçiyor? Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesi’ne kaçtın. Ya siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. Ellerinde olsa tıpkı Menderes gibi bizi de dar ağacına çıkaracaklar. Ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor.”

SİZİN HAYALLERİNİZ BİLE ULAŞAMAZ

YIL sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa’ya kazandırıyoruz. Manisa’ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas’a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu?

Bay Kemal ne diyor? ‘Çiftçiyi aç bıraktınız.’ Be insafsız, 2.5 katrilyon verdik ya. Ben belgeyle konuşuyorum. Böyle palavra değil. Hayvancılık destekleri kapsamında, alet ekipmana kadar pek çok kalemde yüzde 50 hibe veriyoruz. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz. Şimdi büyük ustalık geliyor. Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal, tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini bunlara öğretmişiz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayallerimiz bile ulaşamaz.

MİLLETİMLE GÖNÜL KÖPRÜM VAR

ALMANYA’da (mitinge) katılma izni vermiyorlar. PKK’ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın önlerini kesenler, güya dergi kapağı denilerek tüm sokağa asılan afişleri polis gücüyle oralarda tutuyorlar. Ya Tayyip Erdoğan için ne derseniz deyin, benim milletimle gönül köprüm var, gönül köprüm. Ya bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey Corc, ey Hans, bizim aramızı açamayacaksınız. Ben halkımı Allah için seviyorum, halkım da beni Allah için seviyor. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz. Sanıyorlar ki teröristlere kapı açarsak bu muhabbeti boğarız. Sanıyorlar ki, yalanla, inkarla biz bu aşkı söndürürüz.

MEHTERLİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında dün Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediye Stadyumu’nun resmi açılışını yaptı, halka seslendi. Erdoğan Manisa’da kendisini karşılayan bir ilkokulun mehter takımıyla birlikte fotoğraf çektirdi.