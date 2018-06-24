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    İnce'nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

    AA
    24.06.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

    Yalova merkezde, Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Bu sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı.

    Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı.

    Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı.

    ELMALI KÖYÜ'NDE DE ERDOĞAN ÇIKTI

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 814, İnce'ye 456, Meral Akşener'e 21, Selahattin Demirtaş'a 7 ve Temel Karamollaoğlu'na 5 oy çıktı

    Milletvekili oy dağılımı

    Aynı sandıktan AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23, HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet ve Vatan Partisi'ne ise 1'er oy çıktı.
    Bu sandıkta Cumhur İttifakı'na 3 oy verildi.

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    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
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