İnce'nin Diyarbakır mitingine eleştiri: Tamamına yakını HDP'li

BOL BOL GEYİK YAPIYOR

“Bizim diğer adaylardan, diğer partilerden farkımız ne, biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz, yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerin deyimiyle ifade edeyim; ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek sözleri yok. Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz.



60 dönümlük alanı millet bahçesine dönüştürüyoruz. Şimdi oraya indim ben helikopterle. Mezbelelik, rezalet. Ama önce o 33 bin kişilik mükemmel stadı yaptık. Şimdi de bu millet bahçesini yapacağız. Biz aldatan olmadık, biz icraatçıyız. Tek isteğim var, belediyelerde hepsini topladınız, büyükşehiri alamadık. İnanıyorum martta inşallah büyükşehiri de alacağız. Çünkü, bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir’de belli.



SENİ ZİYARET EDECEK HALİ YOK

Bay Muharrem, anlamazsınız. Siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Ben yerli marka otomobil diyorum. Ne diyor: ‘Erdoğan 20 yıl geriden geliyor.’ Bay Muharrem bak sana bir şey söyleyeyim. Dünyada Tesla şu an bir numara. Elon beni ziyaret ediyor, gerekirse ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye. Adam bu işleri biliyor, kiminle yapılacağını da biliyor. Herhalde gelip seni ziyaret edecek hali yok. Otomobilimizi 2020-2021 yılında yerli ve milli üreteceğiz ve bu dizel ya da benzinli olmayacak. Bunlar elektrik, bununla çalışacak.



ASIL KEK BUNLARA DENİR

Ana muhalefet partisi ne yapıyor? 146 vaadimiz içinden sadece millet kıraathanelerindeki keklere takılmışlar. Asıl kek bunlara denir. Bu kadar geyik yeter. Ben buradan sorular sorayım da onlara cevap versin. Acaba bu zat ülkemizin terörle mücadelesi hakkında ne düşünüyor? Mesela ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoru için ne düşünüyor.



NE KONUŞTUKLARINI ANLATIR DA...

Belki bu zat Edirne’de Selahattin Demirtaş ile ne konuştuklarını da anlatır da öğreniriz. Mesela bu zat Kudüs hakkında, İsrail’in bölgeyi kana bulayan politikaları hakkında ne düşünüyor? Dünya Erdoğan’ın ne düşündüğünü biliyor. ‘One minute’ diyen, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen Erdoğan’ın ne dediğini biliyor. Mesela bu zat S-400 hakkında, F-35 projesindeki sıkıntılar hakkında, savunma sanayii projelerimizin engellenmeye çalışılması hakkında ne düşünüyor?



(İnce’nin Diyarbakır mitingi) İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada.



SÖZ VER, BAY KEMAL DE RAHATLASIN

Televizyon programında bir rektörümüze iftira atıyor, FETÖ’cü diyor. Biraz sonra rektör değil dekan diyor. Neresi bu, Milli Savunma Üniversitesi. Rektörümüz yayına girmek istiyor. Rektör değil dekanmış diyor. Biraz sonra dekan yayına bağlanmak isteyince ‘Ya üstüme bu kadar niye geliyorsunuz’ diyor. Bunların hayatı yalan. Bilmediğin konu hakkında insanların niye vebaline giriyorsun? CHP’nin başındaki zata yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce’ye yapıyorum. Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım diyebiliyor musun? Madem iddialısın sen de aynı sözü ver de Bay Kemal de rahatlasın.”







BEN FETÖ'CÜLERİN APOLETLERİNİ SÖKTÜM

ASKERLERİMİZE, komutanlarımıza hakaretlerinden ne düşündüğünü anladık. Ne diyor; ‘Göreve geldiğimde apoletlerini sökeceğim’. Ya bir kere milletim sana o yetkiyi vermeyecek. Burası bir hukuk devleti. Bu millet sana o apoletleri sökme yetkisi vermeyeceği gibi Metin Temel Paşa’ya o apoletleri taktı. Ne diyor ‘Erdoğan söktü’ diyor. Ben FETÖ’cülerin apoletlerini söktüm.



TATAR BÖREĞİ DE YAPABİLİRİZ

KIRAATHANE dedim, kıraathane için ‘kumarhane’ dedi. Kıraathane okuma evidir. Gençlerimizi malum yanlışlıkların olduğu internet kafelerden kurtaralım istiyoruz. Bunların böyle bir dertleri var mı? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eskişehir’e de yakışır mı? Buralarda çay, kahve var. Kek var, hatta çorba da var. Ama burada Tatar böreği de yapabiliriz. Bir köşesinde de onu yapabiliriz.



EĞİTİMİN BAŞKENTİ İLAN EDİYORUZ

ESKİŞEHİR’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz. Üniversiteleriyle, ilköğretimden liseye kadar her kademedeki eğitim kurumlarıyla Eskişehir’e böyle bir unvan yakışır dedik.