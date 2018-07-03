İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan flaş cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Yalova milletvekili Özcan Özel, rozetini taktı. İnce burada açıklamalarda bulundu.



İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşme hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 vekil göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı... Böyle bir teklifte bulundum.



'HAYIR DERSE ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZECEKTİR'



Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."



KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM



İnce'nin açıklamalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, 'Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik' yorumunu yaptı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da kurultayın gündemlerinde olmadığını söyledi.



CHP MYK TOPLANACAK



Bu gelişmelerin yanı sıra CHP MYK'nın da Perşembe günü saat 11:00'de toplanacağı açıklandı.