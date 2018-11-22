İnce'den Kılıçdaroğlu'na 1989 teklifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnce'den Kılıçdaroğlu'na 1989 teklifi
GeriGündem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 1989 teklifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.11.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 1989 teklifi

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
İnce'den Kılıçdaroğlu'na 1989 teklifi

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğini Hürriyet'e anlattı.

Başta İstanbul olmak üzere bütün büyükşehirde önseçim yapılması teklifini Kılıçdaroğlu'na götüren İnce, "İstanbul'da önseçim yapılması ve beni üyelerin istemesi halinde aday olabilirim" dedi. İnce, görüşmede şunları söylediğini anlattı;    

"Benim derdim, partimin gerçek sosyal demokrat parti olması. Örgütün karar vermesini istiyorum. Ben koltuk derdinde değilim. Sadece İstanbul'da sandık konulsun da demiyorum. Bütün büyükşehirlerde sandık konulsun dedim. Aynen şöyle söyledim: 1989'da Erdal İnönü ile Deniz Baykal arasında problem vardı. Ama ikisi de aynı helikopterle Tekirdağ'a gittiler ilkin. O bir güzelliğin başlangıcı oldu. Ve İstanbul'da sandık konuldu. Nurettin Sözen tek başına sandığa gitti. Aynı şeyi yapalım, dedim."

İnce, bu teklife karşılık Kılıçdaroğlu'nun "Ben örgütlere ve illere tekrar görüş soracağım" dediğini ifade etti. İnce, "Şunu söyledim: Sandık koymazsanız da başka bir aday belirlenirse ben arkadaşımıza yardımcı olacağım" diye konuştu. Bu görüşme, Muharrem İnce cephesinde olumlu diye yorumlanıyor. İnce'nin aday olma ihtimalinin arttığı ileri sürülüyor.

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi 40 dakika sürdü
daha fazla video için
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Maceracı' programını yapan Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Erdoğan adayları İstanbul’da açıklayacak

Muharrem İnce, görüşmenin ardından adaylık şartını açıkladı

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi