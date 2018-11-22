İnce'den Kılıçdaroğlu'na 1989 teklifi
Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğini Hürriyet'e anlattı.
Başta İstanbul olmak üzere bütün büyükşehirde önseçim yapılması teklifini Kılıçdaroğlu'na götüren İnce, "İstanbul'da önseçim yapılması ve beni üyelerin istemesi halinde aday olabilirim" dedi. İnce, görüşmede şunları söylediğini anlattı;
"Benim derdim, partimin gerçek sosyal demokrat parti olması. Örgütün karar vermesini istiyorum. Ben koltuk derdinde değilim. Sadece İstanbul'da sandık konulsun da demiyorum. Bütün büyükşehirlerde sandık konulsun dedim. Aynen şöyle söyledim: 1989'da Erdal İnönü ile Deniz Baykal arasında problem vardı. Ama ikisi de aynı helikopterle Tekirdağ'a gittiler ilkin. O bir güzelliğin başlangıcı oldu. Ve İstanbul'da sandık konuldu. Nurettin Sözen tek başına sandığa gitti. Aynı şeyi yapalım, dedim."
İnce, bu teklife karşılık Kılıçdaroğlu'nun "Ben örgütlere ve illere tekrar görüş soracağım" dediğini ifade etti. İnce, "Şunu söyledim: Sandık koymazsanız da başka bir aday belirlenirse ben arkadaşımıza yardımcı olacağım" diye konuştu. Bu görüşme, Muharrem İnce cephesinde olumlu diye yorumlanıyor. İnce'nin aday olma ihtimalinin arttığı ileri sürülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle