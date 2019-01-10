İnce’den İmamoğlu’na destek ziyareti
CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.
İki isim, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluştu. Buluşmaya Ekrem İmamoğlu’nun babası Hüseyin İmamoğlu da katıldı. Ekrem İmamoğlu tarafından kapıda karşılanan İnce, “Onunla birlikte olduğumuzu söylemek için, seçim çalışmalarına ne zaman arzu ederse katılacağımı söylemek için buradayım” dedi. İki siyasetçi gençlerle de bir araya geldi. “Unutulmaktan korkuyor musunuz” diye soran bir gence İnce, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağım” yanıtını verdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığını da eleştiren İnce, “Garantili köprü geçişi var mı? Var. Garantili hastane var mı? Var. Uçma garantili havalimanı var mı? Var. Binali Yıldırım’ı seçerseniz araç garantili otoparkla karşılaşırsınız. Oturma garantili parkla karşılaşırsınız. Ekrem İmamoğlu’nu seçin. Bak güzel bir şehir yapmış burada. İstanbul’u da güzelleştirsin” dedi.
BUGÜN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK
- Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği randevu için kendilerine dönüş yapıldığını ve görüşmenin bugün Beştepe’de saat 17.00’de gerçekleşeceğini söyledi. 24 Haziran seçimlerinde kendisinin de Erdoğan’la görüştüğünü ve görüşmeye ilişkin İmamoğlu’na bir tavsiyesinin olup olmayacağının sorulması üzerine Muharrem İnce, “Sayın Cumhurbaşkanı doğru dürüst bir koltuğa oturtmuyor adamı. Onu da Türkiye bildiği için sorun yok” dedi.
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