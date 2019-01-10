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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İnce’den İmamoğlu’na destek ziyareti

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
İnce’den İmamoğlu’na destek ziyareti

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

İki isim, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluştu. Buluşmaya Ekrem İmamoğlu’nun babası Hüseyin İmamoğlu da katıldı. Ekrem İmamoğlu tarafından kapıda karşılanan İnce, “Onunla birlikte olduğumuzu söylemek için, seçim çalışmalarına ne zaman arzu ederse katılacağımı söylemek için buradayım” dedi. İki siyasetçi gençlerle de bir araya geldi. “Unutulmaktan korkuyor musunuz” diye soran bir gence İnce, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağım” yanıtını verdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığını da eleştiren İnce, “Garantili köprü geçişi var mı? Var. Garantili hastane var mı? Var. Uçma garantili havalimanı var mı? Var. Binali Yıldırım’ı seçerseniz araç garantili otoparkla karşılaşırsınız. Oturma garantili parkla karşılaşırsınız. Ekrem İmamoğlu’nu seçin. Bak güzel bir şehir yapmış burada. İstanbul’u da güzelleştirsin” dedi.

BUGÜN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

- Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği randevu için kendilerine dönüş yapıldığını ve görüşmenin bugün Beştepe’de saat 17.00’de gerçekleşeceğini söyledi. 24 Haziran seçimlerinde kendisinin de Erdoğan’la görüştüğünü ve görüşmeye ilişkin İmamoğlu’na bir tavsiyesinin olup olmayacağının sorulması üzerine Muharrem İnce, “Sayın Cumhurbaşkanı doğru dürüst bir koltuğa oturtmuyor adamı. Onu da Türkiye bildiği için sorun yok” dedi.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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