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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnce’den iftira davası

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
İnce’den iftira davası

ESKİ CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret ettiğini savunan gazeteci Rahmi Turan ve Talat Atilla’ya bugün ceza ve tazminat davası açacağını açıkladı. İnce, “CHP Genel Merkezi’nin de dava açması gerekiyor” dedi.

İnce, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Turan ve Atilla’ya iftira suçlamasından dava açacağını belirterek, “Avukatlarıma ‘Üç kuruşluk dava açın’ dedim. Avukatlarım yanlış olacağını kaydederek, ‘Takdirini bize bırak’ dedi. İftiraya uğradım” diye konuştu. CHP Genel Merkezi’ni de dava açmaya davet eden İnce, “Onlar neden dava açmıyor? Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu CHP yönetimi bulacak” dedi. İnce, iktidara hizmet ettiği suçlamasına “Ben şerefi ve onuruna laf edilmiş, mağdur edilmiş bir insanım. Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Yerimde kim olsa aynısını yapar” yanıtı verdi.

 

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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