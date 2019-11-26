İnce’den iftira davası
ESKİ CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret ettiğini savunan gazeteci Rahmi Turan ve Talat Atilla’ya bugün ceza ve tazminat davası açacağını açıkladı. İnce, “CHP Genel Merkezi’nin de dava açması gerekiyor” dedi.
İnce, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Turan ve Atilla’ya iftira suçlamasından dava açacağını belirterek, “Avukatlarıma ‘Üç kuruşluk dava açın’ dedim. Avukatlarım yanlış olacağını kaydederek, ‘Takdirini bize bırak’ dedi. İftiraya uğradım” diye konuştu. CHP Genel Merkezi’ni de dava açmaya davet eden İnce, “Onlar neden dava açmıyor? Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu CHP yönetimi bulacak” dedi. İnce, iktidara hizmet ettiği suçlamasına “Ben şerefi ve onuruna laf edilmiş, mağdur edilmiş bir insanım. Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Yerimde kim olsa aynısını yapar” yanıtı verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle