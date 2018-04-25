İnce'den Gül yanıtı

CHP Grup Genel Kurulu, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için toplandı.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kapalı grup toplantısı, Parti Meclisi salonunda başladı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, toplantıya gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını söyledi.



Milletin rahat olması, moralini yüksek tutması gerektiğini belirten İnce, Türkiye'nin sorunlarına CHP kadrolarının çare olacağını ifade etti.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetiminin var gücüyle çalıştığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

ÇATI ADAY DOĞRU DEĞİL



"İnşallah çok yakında CHP, adayını açıklayacaktır. Partimizin yetkili organları ne derse onu tartışmam. Fizik tahsili yapmış, az buçuk matematik bilen birisi olarak benim sadece bir tavsiyem olabilir, o da şudur, her partinin kendi adayını göstermesi doğrudur, katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85'lerin üzerine çıktığında, bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır. Onun haricinde diğer partiler kendi adaylarını en iyi şekilde açıklayacaktır."

GÜL YANITI



"CHP'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceği" iddialarının hatırlatılması üzerine İnce, "Ben CHP'nin, Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin kendi adayının olmasını matematik bilimine uygun buluyorum. Doğrusu budur diyorum. İnşallah öyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. İnce, bir soru üzerine, "Gül aday olursa oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm." şeklinde bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın "şahıslara yönelik bir isyan" olmadığını belirten İnce, "Sayın Gül bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış birisidir. Saadet Partisi'nin adayı olmasında hiçbir sakınca yoktur." diye konuştu.

İLHAN KESİCİ: ZAMAN VAR



İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Bugün bütün değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarının isminin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesiyle ilgili yeteri kadar zaman var. Zannediyorum Cuma günü il başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Bütün bunların sonucunda yetkili parti organları karar verecek." ifadesini kullandı.

CHP'nin kendi adayını çıkaracağını dile getiren Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun parti organlarında değerlendirileceğini kaydetti.

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Memlekette hayırlı işler olacaktır. Merak etmeyin. Yeter ki sabırlı olun. Büyük bir telaş var, telaş olmasın. Türkiye'nin partisi CHP olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz." dedi.

İLHAN CİHANER



Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, partisinin kendi adayını çıkaracak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret etti. "Abdullah Gül'ün aday olacağı" iddialarına ilişkin soru üzerine Cihaner, şunları kaydetti: "Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmaması gerekir, olamaz da zaten. Buna dair partiden açıklama da oldu. CHP kendi adayını kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime de kadro zenginliğine de sahiptir. Olsa olsa bizde 'kimi seçeceğiz' kaygısı olabilir. Hatta şurada rastgele girenlerden birisi, o adı geçenlerden daha iyi yapar bu işi."