İnce'den Cindoruk'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekili Fikri Sağlar ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile saat 10:00'da Cindoruk'un evinin bulunduğu sokağa geldi. İnce ve beraberindekileri Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Muharrem İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti. Ziyaretin ardından İnce ve Cindoruk, basına ortak bir açıklama yaptı.

"ÇOK POLİTİK BİR ÇOCUKTUM"

İnce, genç yaşlarda babasıyla siyaset konusunda tartışma yaşadığını belirterek, Çok politik bir çocuktum ben. Çok genç yaşlarda siyasete ilgi duyan birisi olarak ben Ecevitçiydim, babam Demirelciydi. 13-14 yaşındayken bu konuda çok çelişki içerisindeydik, tartışma içerisindeydik. Ben de bugün rahmetli babamın mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden bir büyük ustanın evine arkadaşlarımla birlikte ziyarette bulundum. Kendisinin tavsiyelerini dinledik. Türkiye'de önemli hizmetlerde bulunmuş, deneyimli bir siyasetçiden bilgiler aldık, tecrübelerini dinledik. Hayır duasını aldık. Ziyaret ettik, takdir kendilerinindir" dedi.