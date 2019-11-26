İnce yanıtı: Disiplin süreci konuşulmadı

SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

“Milletin dertlerine çare bulamayanların, şimdi sıkıntıların üzerini örtmek için siyaset mühendisliğinden medet umduğu görülüyor. Tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesiyle ilgili sorularımızı yanıtlayamayan, ABD Başkanı’nın yazdığı hakaret mektubuna hak ettiği karşılığı veremeyen, 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan milyonlarca liranın nereye gittiğini bir türlü açıklayamayan saray, seviyesizliğin sınırlarını zorlayan bir dille, milletimizin bu karanlık günlerden çıkış umudu olan CHP’ye saldırıyor. Barış Pınarı harekâtına yeni başlamışken çıkıp ‘Millet İttifakı’nın zayıflaması, parçalanması önemli’ diyerek fikrindekini zikretmişti. En sonunda Genel Başkanımıza ‘çek git’ diyecek kadar gözü döndü.

SENKRONİZE YAYINLAR

Son günlerde müellifinin saray olduğu her yerinden belli olan bir kumpas senaryosu sahneye kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için sadece saray medyasına bakmak yeter. Aynı yerden hazırlanmış metinler üzerinden koparılan ve bir haftadır devam eden bu senkronize yayın çılgınlığını açık söyleyim Barış Pınarı harekâtında dahi görmedik. Saray arkada, kalemşörleri, kurşun askerleri önde, otuz iki kısım tekmili birden bir kumpas senaryosu milletin gündemini unutturmak için sahneleniyor. Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya kondu. Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpasın açık hedefi CHP ve onun genel başkanıdır. Bu kumpas ona buna değil, CHP’ye karşı tezgâhlanmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Saray beslemesi medyanın Barış Pınarı operasyonuna göstermediği ilgiyi, bu olaya göstermesi tezgâhın müeliflerini de açıkça ortaya koymaktadır. Biz, CHP’ye karşı kurulan bu kirli kumpası sükûnetle, genel hukuk ve parti hukuku içinde bozmaya kararlıyız.

İKİ SEBEBİ VAR

Herkes kendine şu soruyu sormalıdır: Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim CHP’nin karışmasını istediyse, kim CHP Genel Başkanı’na ‘çek git’ diyecek kadar gözünü karatmışsa, onun değirmenine su taşımıştır. Bu kumpasın iki amacı vardır: Birincisi milletin aş, iş sorununu gizlemek, ikincisi milletin umudu haline gelen CHP’ye itibar suikastı yapmaktır. Artık bu dakikadan sonra, herkes dikkatli olmalı, kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir.

CHP’DE ÇETE ARAMA GAFLETİ

Hiç kimse unutmasın. CHP’nin ruhunda Kuvayı Milliye vardır.

Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP’de çete arayanlar, her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır. Bundan sonra da bulacaklardır. Çeteler tek adam yönetimlerini sever.

(Muharrem İnce’nin, ‘Partim bana sahip çıkmıyor’ açıklaması) Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden üç gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili bir açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bu üç günün iki gününde belediyelerle ilgili yapılan seminerdeydik. Bugün de gerekli açıklamayı yapıyoruz.

(Disiplin süreci) Onlar henüz gündemimizde yok. (İnce, Genel Merkez’e davet edilir mi?) Bu konular MYK’da gündeme gelmedi. (Aynı teknede tatil yapan isimlerle ilgili) Bu konu ile ilgili zan altında tutulan arkadaşlar, gerekli cevapları veriyorlar.

HABERİ YAYAN KUMPASIN UNSURU

(İnce’nin CHP içinde çete olduğu açıklamaları ve Talat Atilla’nın Kılıçdaroğlu’na doğrulattım açıklaması) Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla o çerçevede konuşmalarını sürdürüyor. İkincisi, birileri çıkıp... CHP içinde çete olmaz dedim. Daha açık söylenir mi? Ne demek çete? (AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in özür talebine ilişkin) Ortada bizim bir iddiamız var. CHP olarak sürece baktığımız zaman bunun dört başı mamur tezgâhlanmış bir komplo olduğu ortada. Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin. (İnce hakkında disiplin süreci başlayacak mı) Bir disiplinin sürecinin başlatılması konusunun MYK’nın gündeminde olmadığını söyledim. Bu haberi yayan, bu kumpasın parçası, unsuru. Dolayısıyla ne olacak ne bitecek, biz de bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyoruz.”