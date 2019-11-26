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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnce yanıtı: Disiplin süreci konuşulmadı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İnce yanıtı: Disiplin süreci konuşulmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı’na giden CHP’li iddiasının ardından başlayan tartışmaları partilerine karşı tezgâhlanmış kumpas olarak değerlendirirken, Muharrem İnce’ye disiplin konusunun konuşulmadığını söyledi. Öztrak, merakla beklenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

“Milletin dertlerine çare bulamayanların, şimdi sıkıntıların üzerini örtmek için siyaset mühendisliğinden medet umduğu görülüyor. Tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesiyle ilgili sorularımızı yanıtlayamayan, ABD Başkanı’nın yazdığı hakaret mektubuna hak ettiği karşılığı veremeyen, 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan milyonlarca liranın nereye gittiğini bir türlü açıklayamayan saray, seviyesizliğin sınırlarını zorlayan bir dille, milletimizin bu karanlık günlerden çıkış umudu olan CHP’ye saldırıyor. Barış Pınarı harekâtına yeni başlamışken çıkıp ‘Millet İttifakı’nın zayıflaması, parçalanması önemli’ diyerek fikrindekini zikretmişti. En sonunda Genel Başkanımıza ‘çek git’ diyecek kadar gözü döndü. 

SENKRONİZE YAYINLAR

Son günlerde müellifinin saray olduğu her yerinden belli olan bir kumpas senaryosu sahneye kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için sadece saray medyasına bakmak yeter. Aynı yerden hazırlanmış metinler üzerinden koparılan ve bir haftadır devam eden bu senkronize yayın çılgınlığını açık söyleyim Barış Pınarı harekâtında dahi görmedik. Saray arkada, kalemşörleri, kurşun askerleri önde, otuz iki kısım tekmili birden bir kumpas senaryosu milletin gündemini unutturmak için sahneleniyor. Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya kondu. Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpasın açık hedefi CHP ve onun genel başkanıdır. Bu kumpas ona buna değil, CHP’ye karşı tezgâhlanmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Saray beslemesi medyanın Barış Pınarı operasyonuna göstermediği ilgiyi, bu olaya göstermesi tezgâhın müeliflerini de açıkça ortaya koymaktadır. Biz, CHP’ye karşı kurulan bu kirli kumpası sükûnetle, genel hukuk ve parti hukuku içinde bozmaya kararlıyız.

İKİ SEBEBİ VAR

Herkes kendine şu soruyu sormalıdır: Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim CHP’nin karışmasını istediyse, kim CHP Genel Başkanı’na ‘çek git’ diyecek kadar gözünü karatmışsa, onun değirmenine su taşımıştır. Bu kumpasın iki amacı vardır: Birincisi milletin aş, iş sorununu gizlemek, ikincisi milletin umudu haline gelen CHP’ye itibar suikastı yapmaktır. Artık bu dakikadan sonra, herkes dikkatli olmalı, kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir.

CHP’DE ÇETE ARAMA GAFLETİ

Hiç kimse unutmasın. CHP’nin ruhunda Kuvayı Milliye vardır.
Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP’de çete arayanlar, her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır. Bundan sonra da bulacaklardır. Çeteler tek adam yönetimlerini sever. 

(Muharrem İnce’nin, ‘Partim bana sahip çıkmıyor’ açıklaması) Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden üç gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili bir açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bu üç günün iki gününde belediyelerle ilgili yapılan seminerdeydik. Bugün de gerekli açıklamayı yapıyoruz.

(Disiplin süreci) Onlar henüz gündemimizde yok. (İnce, Genel Merkez’e davet edilir mi?) Bu konular MYK’da gündeme gelmedi. (Aynı teknede tatil yapan isimlerle ilgili) Bu konu ile ilgili zan altında tutulan arkadaşlar, gerekli cevapları veriyorlar.

 

HABERİ YAYAN KUMPASIN UNSURU

(İnce’nin CHP içinde çete olduğu açıklamaları ve Talat Atilla’nın Kılıçdaroğlu’na doğrulattım açıklaması) Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla o çerçevede konuşmalarını sürdürüyor. İkincisi, birileri çıkıp... CHP içinde çete olmaz dedim. Daha açık söylenir mi? Ne demek çete? (AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in özür talebine ilişkin) Ortada bizim bir iddiamız var. CHP olarak sürece baktığımız zaman bunun dört başı mamur tezgâhlanmış bir komplo olduğu ortada. Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin. (İnce hakkında disiplin süreci başlayacak mı) Bir disiplinin sürecinin başlatılması konusunun MYK’nın gündeminde olmadığını söyledim. Bu haberi yayan, bu kumpasın parçası, unsuru. Dolayısıyla ne olacak ne bitecek, biz de bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyoruz.”

 

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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