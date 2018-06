İnce: Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim...

İnce, Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Siyasetçiler her gittiği yerde 'hemşehrilerim' diye hitap eder ama sizin şapkayı Türkiye’ye ben meşhur ettim, onu biliyorsunuz, öyle değil mi" halka soran Muharrem İnce, "Oğlumun düğününde taktım ondan sonra gakgoş şapkası bütün Türkiye’ye yayıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin devasa sorunlarının bulunduğuna değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Türkiye'nin bu büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez. Türkiye'nin büyük sorunlarının çözümü için taze kana ihtiyaç var taze kana. Neyle kavga ettiyse, o yükseliyor. Dolarla kavga etti dolar yükseliyor, avroyla kavga etti, avro yükseliyor, faizle kavga etti, faiz yükseliyor. İnce ile kavga etti, İnce yükseliyor. Artık milletin derdiyle uğraşacak hali yok. Hele bu aralar kimyası bozuldu ne yapacağını şaşırdı işte oradan buradan bana saldırıyor." diye konuştu.

Muharrem İnce, "Bana 'dördüncü köprüyü nereye kuracaksın?' diyor. Ben de dedim ki bak Edirne'den Elazığ'a bir gönül köprüsü kuruyorum." ifadesini kullandı.

"BEN GARİBANLARIN ADAYIYIM"

Kendi anlayışında ayrımcılık olmadığını, imam hatip lisesinde okuyan çocukla, fen lisesinde okuyan çocukla, başı açıkla, başı kapalının bir olduğunu belirten İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim anlayışımda insanları sınıflandırmak yok, benim anlayışımda sarayda kendisi bıldırcın yumurtası yerken, millete GDO’lu yiyecekler yok, benim

anlayışımda millet bir bardak çay içmeye para bulamazken, 4 bin 500 liraya kilosu beyaz çay içmek yok. O artık sizden biri değil, o saraylı. Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı.' diyordu doğru. Ben garibanların adayıyım, sen saraylıların adayısın. Israrla söylüyorum, artık milletin dertleriyle uğraşmıyor, onları

bıraktı. O gecekonduda yaşadığı günleri unuttu, bin 150 odalı sarayda yaşıyor.

Yetmedi İstanbul'da beş saray yaptırıyor, onları onarttı, Marmaris'te 300 odalı yazlık bir saray yaptırıyor. Allah'ın izni, milletimiz isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim engelli çocuklara."

Yurtlarda büyüyen anasız babasız çocukların 18 yaşına kadar devlet gözetiminde olduğunu ancak 18 yaşından sonra sokağa atıldığını belirten İnce, "Sizin, huzurunuzda söz veriyorum. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bu 18 yaşını doldurmuş kimsesiz çocukların hepsini devlet güvencesine alacağım. İşçi olan işçi, olacak memur olan memur olacak ama devlet güvencesinde olacak. Eğer 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti kimsesiz çocuklarına bakamıyorsa yazıklar olsun millete, yazıklar olsun bu memlekete." diye konuştu.

"HERKESİ BARIŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıraklık döneminde Telekom'u, kalfalık döneminde Petkim'i ve Tekel'i, ustalık döneminde ise şeker fabrikalarını sattığını iddia eden İnce, şunları söyledi:

"Şimdi diyorsun ki büyük ustalık dönemi. Yok öyle yağma senin bu sefer emeklilik dönemin emeklilik. Milleti böldün, milleti parçaladın, senden benden dedin. Bizim zihniyetimiz de sen ben o yok, biz var biz. Herkesi barıştıracağız herkesi, toplumu barıştıracağız, önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz."

"HER TÜRLÜ TERÖRLE KARARLI ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Her türlü terör örgütleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan İnce, "Her türlü terörle, ister IŞİD, ister PKK ister FETÖ hiç fark etmez kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Milletvekili adayımız zaten bunu Meclis'te defalarca gösterdi. Siz de onu görmüşsünüz zaten. Her türlü kararlılıkla hep birlikte mücadele edeceğiz hep birlikte." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin kaynaklarını peşkeş çektirmeyeceklerini, atıl kalan sanayiyi devreye sokacaklarını, tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere, topyekun bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını bildiren Muharrem İnce, "Onun dediği gibi her mahalleye bir kıraathane açarak olmaz bu işler." dedi.

Muharrem İnce, seçim sürecinde Türkiye'yi bir ucundan bir ucuna gezdiğini, 42 günde 96 miting gerçekleştirdiğini bildirdi.

PROJELERİNİ ANLATTI

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı projelerini anlattı.

Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğini, asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracağını ve en düşük emekli maaşının ise bin 500 lira olacağını belirten İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Mesela her şeyi biliyor herkese 'kafaları basmaz.' diyor ama ilkokul mezunu FETÖ onu kandırıyor. Bu 16 yılda haram yediler, yalan söylediler, iftira attılar, kumpas kurdular, memleketi soydular, çocukların sınav sorusunu çaldılar,

Hazineden parayı da çaldılar, sandıkta oyu da çaldılar, hepsini çaldılar. Benim dönemimde Erdoğan da daha rahat edecek. Huzur olacak, barış olacak barış. Mesela cumhurbaşkanı akşamları yandaş gazetecilerle konuşmayacak, gençlerle çıkacak."

Kadınları iş yaşamına katacaklarını, her mahalleye kreş açacaklarını dile getiren İnce, "Erdoğan gibi bir tavır içinde olmayacağız. Bazen 'barış', bazen 'savaş' diyor, bazen şehit babası gibi konuşuyor, bazen bir bakıyorsun Kandil ile İmralı arasında postacılık yapıyor. Ne olduğu belli değil." ifadesini kullandı.

"DEVLET BÖYLE YÜRÜMEZ"

İnce, Danıştay üyesinin aleyhinde tweet attığını, kaymakamın milletvekili adayının mikrofonu tuttuğunu, kendisinin eleştirildiği toplantıda bir generalin Erdoğan'ı alkışladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakın bu doğru değil, bu devlet böyle yürümez. Erdoğan sen cumhurbaşkanısın ama valilerin il başkanı gibi çalışıyor. Böyle bir şey yok, devletin sürekliliği var. Mesela Erdoğan 2013 yılında 'Gazze'ye gideceğim.' dedi. 5 senedir gidemedi. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda devlette süreklilik varsa ben gideceğim oraya söz. Erdoğan da gitse gitse ancak Gebze'ye gidiyor işte."

Kendisine oy vereceklerden seçim gününe kadar 3 kişiyi ikna etmesini isteyen İnce, şöyle devam etti:

"Sonra oyumuzu kullanmaya gittik işimiz bitti mi? Hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken, tekrar okula gideceğiz orada bulunacağız. Peki sandıklar açıldı, sayım bitti. Nereye gideceğiz? İl Seçim Kurulunun önüne gideceğiz. İl Seçim Kurulunun önüne gittiniz işimiz bitti mi? Hayır. Benim işim başlıyor. Ben ne yapacağım? Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, bu değişim rüzgarını görüyorum."

"SÖZÜNÜ ETTİKLERİ ÖĞRETMENLER, EMEKLİ ÖĞRETMENLER"

İnce, dershane işletirken çalıştırdığı 10 emekli öğretmenin sigorta primlerini ödemediğine ilişkin haberlerin yayımlandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Şimdi bakın tam 20 sene öncesine gitmişler. 20 sene önce bir dershanenin ortağıyım. Anlatayım olayı da duyun. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Bir emekliler çalışır, bir de gençler. Emekliler için de (prim) ödenir ama emekliye hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler genelde o primin ödemesini istemez, o paranın kendisine verilmesini ister. Sözünü ettikleri öğretmenler, emekli öğretmenler. Ha bir ceza kesmiş mi devlet, kesmiş, cezayı ödemiş miyiz, ödemişiz. Bu şuna benzer biliyor musunuz? Trafik cezası yiyorsun cezanı ödüyorsun. Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın, altında kalırsın. Benim korkum yok. Dershanede ceza kesilmiş 20 sene önce ne olmuş. Ceza kesilmişse ödenmiş ceza. Bu mu şimdi kusur? Gidiyorsun onları araştırıp durmaya çalışıyorsun yazık günah."

"BEN ÇİĞ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

"İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım olur mu? İstersen gel. Bırak bu işleri altında kalırsın. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın." diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan seni son kez uyarıyorum, senden istediğim şu; bir çık karşıma bir televizyonda ekonomi tartışalım çık karşıma çık. Kendine 'dünya lideri' diyorsun bana da 'çırak' diyorsun, sen dünya lideri olsan bir çıraktan korkar mısın? Demek ki sen çakma bir lidersin. Bana diyor ki benimle karşı karşıya gelirse benim reytingim artarmış. Çocuklara söyledim bakın bakayım CNN’e o katıldı, Habertürk’e de katıldı ben de katıldım. Ben 44 izlenmişim, o 11 izlenmiş, dört katı fazla izlenmişim. Dedim ki hava durumuna bakın hava durumu mu fazla izlenmiş Erdoğan mı? Ona baktılar, hava durumu daha fazla izlemiş. Erdoğan benimle televizyona çık da havan olsun biraz."