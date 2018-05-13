İKİNCİ TUR MOTİVASYONU

Özel, ikinci tura ilişkin de çarpıcı bir açıklamada bulunarak, “Sayın İnce ikinci tura kaldığında, diğer liderlere teklif götürecektir muhakkak. Bir Saadet Partili, bir İYİ Partili, bir HDP’li ikinci turda sandığa gittiğinde kendi partisinden bir cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara oy vermeye giden bir motivasyon içinde olmalıdır. O motivasyonun ikinci turu kazandıracağını düşünüyorum” görüşünü bildirdi.



O GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ ADIM

Özel, Habertürk TV’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İnce’nin görüşmesinin çok önemli bir adım olduğunu da belirterek, “Bu kadar kutuplaşma, gerginlik, karşısındakine düşmanlık hukuku uygulayan söyleme karşı ‘Ben bir adım atarım ve bir anda iklim değişir’ dedi. İnce, reddedilemez bir teklifte bulundu, ülkenin gündemi değişti. İnce, Türkiye’ye eli değdiğinde ülkeyi ne kadar hızlı değiştirebileceğini, herkesin istediği huzur ortamını nasıl tesis edebileceğini gösterdi. Dertleri yaratan Erdoğan ile dertleri çözmeye gelen İnce dertleşmişse bu iyi bir şeydir. İnce, dertleri nasıl çözeceğini anlatmıştır” dedi. Özel sözlerini şöyle sürdürdü:



EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ İMZALASIN

“Biz bu kadar yetkiyi kullanmayız. 16 Nisan’la da 12 Eylül’le de hesaplaşan tam demokrasi, tam kuvvetler ayrılığı öneren, güçlü bir parlamento inşa edecek bir teklifte bulunacağız. Erdoğan kaos seviyor, çatışmadan besleniyor. Kaos istemeyen seçmenin Erdoğan’ın emeklilik dilekçesini imzalaması lazım. Çok yoruldu, çok gerildi, çok yordu, çok gerdi. Biz kimseye münafık demeyiz, Muharrem İnce’ye oylarını versinler, rahat, huzurlu bir ülkeyi tesis etsinler.”