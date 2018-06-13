İnce Giresun'da konuştu: "Gençlere söz veriyorum..."

İnce, Atatürk Meydanı'ndaki mitingde, aklı başında sakin bir şekilde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini söyledi. Türkiye'yi önce barıştıracaklarını belirten İnce, "Türk-Kürt barıştıracağız. Alevi-Sünni barıştıracağız. Kadın erkek, sağcı solcu, başı açık başı kapalı, ayrımcılık olmadan herkesi kucaklayarak." ifadesini kullandı.

"ZATEN PROJEMİZ 3B"

İnce, 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olduğunda parti rozetini çıkardığını ifade ederek, "Türk Bayrağı taktım. Artık herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Kavga yok. Zaten projemiz 3B. Öncelikle barışacağız, hemen barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de 16 yılda en kötü giden şeyin eğitim olduğunu öne süren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'li anneler de şikayetçi, Cumhuriyet Halk Partili anneler de şikayetçi. Bir kere benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Çocukları iyi yetiştireceğiz. Ayrımcılık yapmadan. Mesela biri diyorsa ki 'Ben muhafazakarım. Ben çocuğuma fazla din dersi istiyorum.' devlet olarak diyeceğiz ki 'Baş üstüne. Al sana o zaman fazladan olarak seçmeli din dersi.' Öbürü de diyorsa ki 'Ben zorunlu din dersi istemiyorum.' tamam sen de almazsın. Yani buna aile, veli, çocuk birlikte karar verecek."

"GENÇLERE SÖZ VERİYORUM..."

İnce, cumhurbaşkanı olması halinde her yıl 10 bin öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu çocuklar yarının cumhurbaşkanı, başbakanları olacaklar ve seçim meydanlarında bunu anlatacaklar. Gençlere söz veriyorum, 2 yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 475 lira kredi alıyorsunuz. Okul bitti. İş de yok. Kredi de kesildi. Tekrar babanın cebine bakıyorsun. Size Türkiye Cumhuriyeti'nin sözüdür, okul bitti iş bulana kadar kredi devam edecek. İşi bulduğunuz zaman kredi kesilecek. Sizler bu ülkenin yüz akısınız. Sizi iyi yetiştireceğiz. İyi okullarda okuyacaksınız. İyi kütüphaneleriniz olacak. Alman, İngiliz, Fransız gencinden ne eksiğiniz var sizin? Sizi onlardan daha iyi yetiştireceğiz. Bu ülkeyi sizlerle birlikte kalkındıracağız."

"48 SAAT İÇİNDE OHAL'İ KALDIRACAĞIZ"

"Seçildiğim günden 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağız." ifadesini kullanan İnce, "Kamu bankaları, Ziraat Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Halk Bankası kredilerinin yüzde 80'ini esnafa ve KOBİ'lere verecek. Öyle yağma yok. Ziraat Bankası 1 milyar dolar krediyi medya patronlarına veriyor. Yazık, günah. 1 milyar dolar krediyi bir kişiye veriyorsun. O 1 milyar dolar krediyi çiftçiye verseydi, fındıkçıya verseydi, 100 bin fındıkçıya 45 bin lira vermiş olurdu. Erdoğan ile benim aramdaki fark o zaten." dedi.

Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıracaklarını dile getiren İnce, kamuda ekonomiyle ilgili atayacakları bürokratların dünya görüşüyle değil, liyakatiyle ilgileneceklerini söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 75'inin Türkiye'de yapıldığını ancak fındık fiyatını Türkiye'nin belirleyemediğini savunan İnce, tarıma dayalı sanayiyi kuracaklarını ifade etti.

İnce, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 3,5 tarafı denizlerle çevrili ama deniz ulaşımı yok Türkiye'de. Balıkçılık gelişmemiş, deniz ulaşımından yararlanacağız, balıkçılığı geliştireceğiz. Türkiye'nin meraları var, bomboş duruyor meralar. Erzurum'dan Kars'a kadar gidin, her yer mera ama hayvan yok, hayvanlar Uruguay'dan geliyor. Sanayimizin 4'te 1'i atıl durumda, çalışmıyor, onu devreye sokacağız. Tarım alanları boş, ekilmiyor, gençler işsiz. Yatırımcı korkmayacak, bir yabancı yatırımcı 'Türkiye'de demokrasi var mı acaba? Türkiye'nin mahkemeleri adil mi acaba? Gidersem ne olur?' Bunları düşünmeyecek. Önce 81 milyon inanacak, sonra dış dünya inanacak, saygın bir ülke olacağız.

Emin olun döviz hemen düşecek. Cumhurbaşkanı seçileyim, 'hukuk devleti' diyelim, 'olağanüstü hal kalkacak' diyelim, piyasalara güven verelim, faizler, döviz kendiliğinden düşecek zaten buna emin olun. Ekonomimiz rahatlayacak, insanlarımız özgürleşecek."

"Erdoğan, Esad ile kavga ediyor ama 4 milyon Suriyeli Türkiye'de." ifadesini kullanan İnce, "Bugün Birleşmiş Milletler açıkladı, sıkı durun, bugünkü açıklama, '2,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye her an gelebilir.' dedi. Ne yapacak 6,5 milyon ama Türkiye'nin şu anda Suriye'de büyük elçisi yok, niye? Erdoğan, Esad ile kavgalı. Ben cumhurbaşkanı olduğumda hemen Şam'a büyükelçi göndereceğim. Onları Türkiye'de yaşayan Suriyelileri güle oynaya, davullu zurnalı memleketlerine göndermek için. Onlara harcayacağım 40 milyar doları da fındıkçıya harcayacağım, portakalcıya harcayacağım, buğdaycıya harcayacağım. Bunu hep birlikte başaracağız, tamam mı Giresun?" dedi.

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