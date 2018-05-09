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    İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti

    Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY (DHA)
    09.05.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaşziyaret etti.

    Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

     İnce, cezaevinde Demirtaşı ziyaret etti

     

    Etiketler: cezaevi , gündem
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