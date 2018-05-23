'İnce ayar yapacağız'

FINDIK 15 LİRA OLACAK

“24 Haziran’da Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olursa ağustosta fındık 15 lira olacak. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Köylüyü, orman köylüsünü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. 16 yıl sonunda bir değişiklik yaptığınızda, yeni bir kişiyi seçtiğinizde ne olacak benim farkım? Ben size anlatayım. Bir, türbanlı- türbansız ayrımı olmayacak. İki, ‘Her şeyi ithal ederiz’ yok öyle bir şey. Üç, oyun başlayınca kural değişmeyecek. Bir işadamı yatırım yapacak. Çalışmalarını yapıyor, tam başlayacak kural değişiyor. Böyle bir şey olmayacak.



(Gençlere) Siz 24 Haziran’da sınava girecektiniz şimdi kabine gireceksiniz. Sizle dalga geçiyorlar. Siz de bunları paketleyin.



Cumhurbaşkanı’ndan ‘TEOG’u kaldırın, üniversiteleri bölün’ gibi talimatlar duymayacaksınız. Benim damadım bakan olmayacak. Oğlumun vakfı olmayacak. Biz bu toprakların sahibiyiz. Üreteceğiz, kazanacağız, bölüşeceğiz. Cumhurbaşkanlığımda asla kameraların karşısına geçip ‘Benim genelkurmay başkanım, benim valim, benim milletim’ gibi cümleler kurmayacağım.



Türkiye’de orman köylüsü ne kadar? 7.5 milyon. Orman köylüsü milli gelirin yüzde birini alıyor. Yazık, günah. En ezilen kesim orman köylüsü. Peki Türkiye’nin en zengin kurumu neresi? Orman Genel Müdürlüğü. En zengin Orman Genel Müdürlüğü, en fakir orman köylüsü. İşte ilk yapacağımız iş Orman Genel Müdürlüğü’nden alıp orman köylüsüne vereceğiz.



BİR GÜNDE DOLAR DÜŞECEK

Kötü gidişata dur deyip ‘ince ayar’ yapacağız. Komiser olmak için FETÖ’cü olmak gerekmeyecek. Kamuda yükseleceksin, müdür, kaymakam olacaksın, asla solcu mu sağcı mı diye bakmayacağız. Cumhurbaşkanı olayım, bir günde dolar düşmezse ben ne olayım. Muharrem İnce’nin vaadi; demokrasi hukuk devleti, hedefimiz AB’ye girmek. Cumhurbaşkanlığı ihale takip merkezi olmayacak. Türkiye’de bir kişi var direksiyonda, yolcuların istediği yere götürmüyor, kafasına göre götürüyor. Şener Şen’in filmi var ya, Maho Ağa. Almanya’ya götüreceğim deyip İstanbul’da bırakıyordu. Aynı Maho Ağa.”



BAZI ARKADAŞLARIN OLMASINI İSTER MİYDİM? İSTERDİM

İNCE, Düzce-Bolu yolunda gazetecilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:



“(Milletvekili listeleri) Mustafa Balbay listede var mı? Yok. Çalışmada var mı? Var. Listede olmayıp çalışmada olmayan 57 kişi var. Erdoğan’a ‘Şu kişi neden var şu kişi neden yok’ sorabilir misiniz? Soramazsınız. Basından istediğim Erdoğan’a sorabildiklerinizi sorun, ekstradan bana üç tane daha sorun. Ben bu tartışmalara girmem. Bazı arkadaşlarımın olmasını ister miydim? İsterdim. Olmamış olabilir. Onlar sorun yapmıyorsa medya bunu neden sorun yapıyor ki?



(AK Parti listeleri) Damat var mı listede? Var. Demek ki bakan yapmayacak. Binali Yıldırım var mı listede? Var. Demek ki Yıldırım da olmayacak. Kaybedeceklerini düşünüyorlar. ‘Milletvekili olalım bari’ demiştir. İçişleri Bakanı da var. Kaybetme ihtimallerini çok yüksek görüyorlar ki ‘Hiç olmazsa milletvekili olalım’ diyorlar. Ben böyle okudum.



(Kabineniz kimler?) Bu hazırlığı uzun süredir yapıyordu. Genel başkan adayı olan bir kişi, Türkiye’yi yönetmeye aday biridir. Yeni dönemde güçlü bir lider olacak.”