İnce: Ağzımdan kurultay duymayacaksınız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün sabah saatlerinde eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la bir araya geldi. Karayalçın’ın ofisinde yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, gittiği kentlerde karşılanmasına ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına verdiği talimatın sorulması üzerine, “İzlemedim ama doğru demiş. Ben hâlâ CHP’nin üyesiyim” dedi.



İnce, “Parti içinde Genel Başkan’a yönelik istifa çağrıları var. Olağanüstü bir kurultayla değişiklik gerekli mi?” sorusuna ise “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız” yanıtını verdi. “Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşeceksiniz?” sorusu üzerine de İnce, “Biz her zaman görüşürüz” ifadesini kullandı.



İNCE’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Karayalçın ise “Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce’ye sahip çıkacağız” diye konuştu.



Eski genel başkanların CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ise partide birlik ve bütünlüğün sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kılıçdaroğlu ile görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Karayalçın, “Bizim için önemli olan partimizin bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine hazırlanmasıdır. Bunu yaparken hiç kuşkusuz yaşamış olduğumuz bu seçimin değerlendirmesinin yapılması, karşı karşıya olduğumuz sorunların ele alınması, onlardan hareketle geliştirilecek önerilerin ortaya konulması da söz konusu olabilmeli. Partililer bunu tartışıp belediye seçimlerine öyle hazırlanmalı” dedi. Karayalçın, İnce’nin yanında olduklarını vurguladı.



PM BUGÜN TOPLANACAK

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen bazı isimler ile parti yönetimi arasında restleşmeler sürüyor. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önceki gün genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin de genel merkeze geleceğini açıklamasının ardından Erol eyleminden vazgeçti. Parti yönetimi Erol ve bazı eski milletvekillerinin istifa çağrıları karşısında disiplin kartını açtı. CHP Parti Meclisi, bugün “disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” gündemiyle olağanüstü toplanacak.



AĞABEYLER DEVREDE

m CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından parti yönetimine yapılan istifa çağrıları ve olağanüstü kurultay tartışmalarına partinin eski genel başkanları el koydu. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, dün sırayla partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile görüştü.