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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.07.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

İnatları faciaya yol açtı

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Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.

Kaza saat 20:15 sıralarında İzmir-Aydın otoban yolu Germencik gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Germencik gişelerinden otobana girmek isteyen 09 L 5163 plakalı otomobil ile 06 BJH 029 plakalı otomobil tek araçlık otoban girişinden aynı anda geçmeye kalkınca araçlar sıkıştı. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobil takla atarken, 06 BJH 029 plakalı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı o-ile olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnatları faciaya yol açtı

“KAZANIN OLUŞ SEBEBİ HERKESİ ŞAŞIRTTI”

Olaydan sonra bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri kazanın tamamen inatlaşmadan meydana geldiğini belirledi. Arkadaş olan iki aracın sürücüsünün de yarış yaptıkları ve gişelerden daha önce geçmek isterken kaza yaptıkları belirtildi. Kaza nedeniyle Germencik-Aydın otoban girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların olay yerinden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

İnatları faciaya yol açtı

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