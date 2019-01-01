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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.01.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

İnanılmaz yöntem! İş adamının parasını böyle çaldılar

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İnanılmaz yöntem! İş adamının parasını böyle çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş adamının bankadan çektiği nakit 300 bin TL çalındı. Zanlılardan birinin iş adamının aracına taş atarak durmasını sağlaması, diğerinin de araçtaki parayı çalıp kaçması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık 2018 tarihinde iş adamı Y.Ö., bir bankanın şubesine giderek 300 bin TL nakit para çekti. Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı. Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi’nde ilerleyen Y.Ö.’nün aracına yoğun olan caddeden bir kişi taş attı. Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atan şüpheli F.A. (21) sürücüye taşı atan şahsın ters istikamete kaçtığını söyledi.

Y.Ö. şüphelinin tarif ettiği tarafa bakarken, S.Ç. (19) adlı kişi ise diğer taraftan araca yaklaşıp yolcu kapısını açarak, koltuk üzerinde bulunan çantadaki parayı alıp kaçtı. S.Ç.’nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinden koşmaya başladı ancak şahıs kalabalıkta kayıplara karıştı. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera ve araçtaki parmak izinden yola çıkarak zanlıları tespit etti. Şüpheli S.Ç.’nin Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Sabaha karşı yapılan operasyonda, S.Ç. balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda S.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç.’nin olayı tek başına yaptığını ve parayı harcadığını söylediği öğrenildi. S.Ç. adliye çıkarılırken, olaya karışan F.A. ve M.A.’nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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