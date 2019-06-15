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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

İnanılmaz... Yardım bahanesiyle 200 bin lirayı çaldılar 

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İnanılmaz... Yardım bahanesiyle 200 bin lirayı çaldılar 

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin lastiğini patlatıp, sürücüsü kontrol ettiği sırada yardım etmek bahanesiyle yanına gelen 3 kişi, araçtaki poşetin içinde duran yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda dövizi alıp kaçtı. Polis sıkı takip sonucu kaçan 3 şüpheliyi Mersin’de yakaladı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Saray Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin lastiği patlatılan market işletmecisi Adem A. isimli vatandaş, ödemeleri için yanına aldığı yüksek miktarda parayla park halindeki otomobiline binerek ilerlemeye başladı.

Bir süre ilerleyen Adem A. aracının lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Otomobilden inen Adem A., lastiği kontrol ettiği sırada yoldan geçen 3 şüpheli yardım etmek istediğini söyledi.

Yardım teklifini kabul eden Adem A., lastiğe bakmak için yöneldiği sırada 3 şüpheli ön koltukta içinde yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda döviz bulunan poşeti alıp, kaçmaya başladı.

Daha sonra şüpheliler 01 DRM 47 plakalı otomobile binerek izini kaybettirdi. Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ile fiziki takiple çok sayıda güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini ve Mersin istikametine doğru seyir halinde olduklarını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, akşam saatlerinde şüpheli Hasan D., Asım A. ve Cesur A.’yı Mersin Erdemli ilçesinde yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda araçta 80 bin 185 TL, bin 725 euro, 2 bin 420 dolar, bin 400 Danimarka kronu, 100 pound, üzerlerinde ise bin 655 TL ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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