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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.09.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

İnanılmaz tesadüf! Doktor aynı hastayı bir yıl arayla iki kez kurtardı

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İnanılmaz tesadüf! Doktor aynı hastayı bir yıl arayla iki kez kurtardı

Samsun’da kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı

Olay, 17 Eylül Salı günü Atakum ilçesi sahil kenarında meydana geldi. Sahilde arkadaşlarıyla birlikte dolaşan A.K. ve B.K. kardeşler bir süre sonra bekçiler tarafından durduruldu. Bu sırada kalabalığın arkasından gelen A.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle B.K.’ye vurdu. Daha sonra bekçilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Bir süre sonra iki kardeş evine giderken A.K. yine sahil kenarında iki kardeş A.K. ve B.K.’ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve göğsünden ağır yaralanan B.K.’ye bu sırada sahil kenarından bisikletle geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Burç Deşer müdahale etti. Kan kaybeden ve kalbi duran B.K., Dr. Deşer tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Yaralıyla birlikte hastaneye giden Doktor Deşer, daha sonra yaralıyı ameliyat etti. Ameliyat sırasından yine kalbi duran yaralı, Dr. Deşer tarafından yapılan kalp masajıyla ikinci kez hayata döndürüldü.

BİR YIL ARAYLA İKİ AYNI OLAY

Ameliyatın ardından ise belki de eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Ameliyatın ardından Dr. Deşer, ameliyat ettiği ve kalp masajıyla iki kere hayata döndürdüğü genci 2018 yılında yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı.

“BİSİKLETLE SAHİLDEN GEÇERKEN FARK ETTİM”

Olayı anlatan Dr. Deşer, 17 Eylül tarihinde akşam saatlerinde bisikletle sahilde dolaştığını söyledi. Bu sırada sahilde bağrışmaların olduğunu ifade eden Dr. Deşer, “Bağrışmalara yaklaştığımda iki kişinin yerde yattığını gördüm. Kanlar içindeydi. Neresinden yaralandığına baktım. Bir kişinin boynundan ve göğsünün sol tarafından yarası vardı. Hatta sol kaburgası gözüküyordu. Çevredekiler hemen baskıya başladı. O sırada ambulans çağrıldı. Bu sırada hasta çok kan kaybedince kalbi durdu. Hemen masaja başladım. Sonrasında ambulans geldi. Kalp damar cerrahı olduğum için yaralıya müdahale ederek onunla birlikte ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine getirdik. Burada acil serviste çalışan diğer arkadaşlarla birlikte yaralının acil müdahalesine devam ettik. Sonrasında hemen ameliyata aldım. Hasta çok sıvı kaybetmişti. Bunun üzerine hastanın ameliyat sırasında tekrar kalbi durdu. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yaptık. Çok ileri müdahalelerde bulunduk. Boynunun sağ tarafındaki yaralanmanın enseden girdiği boynundan çıktığını fark ettik. Gerekli müdahaleleri yaptık ve kanamasını durdurduk. Hastanın tekrar kalbini çalıştırdık ve hayata dönmesini sağladık” dedi.

İnanılmaz tesadüf Doktor aynı hastayı bir yıl arayla iki kez kurtardı

“AMELİYATTAN SONRA FARK ETTİM”

Ameliyatın ardından ilginç bir detayı fark ettiğini ifade eden Dr. Deşer, “Ameliyat ettiğim ve 2 kere hayata döndürdüğüm gencin 2018 yılında yine karın bölgesinden bıçaklanarak hastaneye geldiğini ve yine benim ameliyat ettiğimi fark ettim. Böyle bir tesadüf oldu. 2 kez aynı hastanın yardımına koşmuş oldum. Tabii, o sırada tesadüfen yoldan geçiyor olmam da bir şans. Böyle bir olay da ilk defa başıma geldi. Şu an hastamız sağlığına kavuştu. Taburcu edeceğiz” diye konuştu.

“HAYATIMI ONA BORÇLUYUM”

Yaşadıklarını anlatan B.K. ise, “Olay anında kanlar içerisinde ve baygındım. Acele bir şekilde hastaneye kaldırmışlar. Hiçbir şeyin farkında değildim. Ameliyattan çıktıktan bir süre sonra kendime geldim. Kendime geldiğimde beni ameliyat eden doktorun 2018 yılında yine bıçaklanma olayında ameliyatımı yaparak beni hayata döndüren doktor olduğunu fark ettim. Hocam şans eseri bisikletle geçerken beni ikinci defa hayata döndürüyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Hayatımı ona borçluyum. Şu an iyi durumdayım ve ikinci defa aynı doktorla tekrardan hayata geri döndüm diyebilirim” şeklinde konuştu.

 

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