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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erhan TEKTEN-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA), İHA
22.11.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

İnanılmaz soygun! Dehşeti yaşadılar

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Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Kuyumcudaki soygun anı kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • İstanbul’da dehşet anları kamerada
  • İstanbul’da dehşet anları kamerada
  • İstanbul’da dehşet anları kamerada
  • İstanbul’da dehşet anları kamerada
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Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye gibi kuyumcunun önüne gelen silahlı şahıs hiçbir şey olmamış gibi içeriye girdi. Burada kuyumcu İbrahim Akın’a silah doğrultan zanlı ardından kepenkleri kapattırdı. Şahıs ardından yanında getirdiği çantaya bir miktar altın doldurup, direnen Akın’ı bıçakla birkaç yerinden yaraladı.

Soyguncu kepengi açtırdıktan sonra kaçmaya başladı ancak çevredeki esnaf, yaralı kuyumcunun bağırışlarını duydu. Bunun üzerine soyguncu koşarak kaçmaya çalıştı ancak bir vatandaş peşinden koşarak onu yakalamaya çalıştı. Soyguncunun silahla ateş açmasının ardından yaralı kuyumcu da o haliyle dışarıya çıktı. Ardından diğer esnaf da soyguncunun peşinden koşarak onu kıskıvrak yakaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

KURYE GİBİ GİRDİ VATANDAŞLARA ATEŞ AÇTI 

Görüntülerde motosikletle gelen soyguncu park ettikten sonra çantasıyla ve başındaki kaskla rahat bir şekilde içeriye giriyor. Bir süre sonra iş yerinin kepengini kapattıran soyguncu ardından soygun yapıyor. Soyguncu yarım saat sonra kepengi açtırıp iş yerinden çıkıyor.

Yaralı halde olan kuyumcunun bağırması üzerine soyguncu, koşmaya başlıyor. Ancak vatandaşlar kaçmasına engel oluyor. O esnada da soyguncu silahını çıkartarak ateş açıyor. Kaçan soyguncunun peşinden vatandaşlar koşarken, bir esnaf ise silahını çıkartıyor. Yaralı kuyumcu da can havliyle dışarıya çıkıyor. 

Öte yandan vatandaşlar tarafından yakalanan soyguncu, polis ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri incelemelerini sürdürüyor. 

Kağıthane'de kuyumcu soygunu
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