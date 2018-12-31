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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
31.12.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

İnanılmaz olay! Verdiği kilolar başını belaya sokuyordu

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İnanılmaz olay! Verdiği kilolar başını belaya sokuyordu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Makine Mühendisliği okuyan 25 yaşındaki Makine Mühendisi İlker Dağ, 10 ayda 65 kilo verince asayiş uygulamasında kimliğine bakan polisin sahte kimlik taşımaktan işlem yapılmasından son anda kurtuldu.

142 kilo olan ve fazla kilolarından bıkan İlker Dağ, Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mide ameliyatı oldu. Düzenli beslenme ve spor sayesinde 10 ayda 77 kiloya kadar düşen Dağ, adeta hayata yeniden geldi. Ailesinin en başta mide ameliyatı olmasına karşı çıktığını ifade eden Dağ, “25 yaşındayım, kendimi bildim bileli kilom vardı. Makine mühendisi olduktan sonra sonuçta görünüş bir tarafa ileri ki süreçte hastalığım çıkmasın diye mide ameliyatı olmaya karar verdim. Ailem ilk başta karşı çıktı. İnatçı kişiliğim üzerine Elazığ'da bir doktor varmış. 142 kilodan 65 kilo kadar verdim. Açıktan üniversite okuyordum. Sınava gireceğim gün fotoğrafa baktılar, bir de dönüp bana baktılar.

Yanımda telefon olmadığı için eski fotoğraflarımı gösteremedim. Neyse ki durumu tatlıya bağladılar. Bundan 1 ay önce de kontrolde trafik polisi ehliyetimi istedi. Fotoğrafa bakınca benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Bende ilk başta konuyu anlayamadım. Daha sonra bana fotoğrafa bak bir de kendine bak dedi. Eski fotoğraflarımı göstermek durumunda kaldım. Ondan sonra ikna edebildim. Öyle ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. 10 yıllık arkadaşlarım beni tanıyamıyor. Bundan 6 ay önce Zonguldak'a gelmiştim. 6 ay sonra gelince arkadaşlarım tanıyamıyor. Ehliyeti ve kimliği değiştirmemiz gerekiyormuş. Onun da farkına vardık" diye konuştu.

İnanılmaz olay Verdiği kilolar başını belaya sokuyordu


 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.12.2018)
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