Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İnanılmaz olay! Uyurken ölmüşler

    İnanılmaz olay! Uyurken ölmüşler

    Ali LEYLAK (DHA)
    12.05.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da 8 ay önce pamuk yığınları içerisinde cansız bedenleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun kesim ölüm nedeni belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, çocukların, üzerlerine devrilen pamuk yığınları arasında havasız kalarak boğuldukları kaydedildi.

    Eyyübiye ilçesi kırsal Ulucanlar Mahallesi'nde 19 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, dedelerine ait tarlaya giden Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), tarlanın kenarında istiflenen pamuk yığınlarının arasında uykuya daldı. Çocuklar, traktörle getirilen tonlarca pamuğun üzerlerine dökülmesi sonucu yaşamlarını yitirdi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 3 çocuğun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda çocukların pamuk yığınları arasında havasız kalmaları nedeniyle 'asfiksi' (boğulma) sonucu öldüğü belirtildi. Raporda, pamukların ilaçlı olmasından kaynaklı herhangi bir zehirlenme olduğuna dair ibare yer almazken, çocukların uykudayken pamuk yığınlarının üzerlerine devrilmesi sonucu boğuldukları ifade edildi.

    Etiketler: ölüm , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri