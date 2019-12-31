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Haber Giriş: 31.12.2019 - 17:41,Son Güncelleme:/

İnanılmaz olay! Taksinin üzerine böyle düştü

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Elazığ'da bir kişi tabela asarken dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E. (35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü.

Olayı gören vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

İnanılmaz olay Taksinin üzerine böyle düştü

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