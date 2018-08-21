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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.08.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

İnanılmaz olay... Gökten kafasına keçi düştü

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Bursa’da kesilmek için yere yatırılan keçi son anda kaçarak, 3’üncü kattan adamın üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırıklar oluşan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay Bursa’nın Yıldırım İlçesine bağlı Ulus Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle kurban kesimi için evlerinin bahçesinde bulunan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş telefonla konuşmak için dışarı çıktı. Bu esnada sokakta telefonla görüşürken önünde bulunduğu apartmanın üçüncü katından düşen keçi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk tedavisi orada yapılan yaşlı adam, özel araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası keçi hızla kaçarak izini kaybettirdi. Keçinin sahipleri kaçan keçiyi iki sokak ötede yakalayarak geri getirdi. Tedavi altına alınan Karakaş’ın kafatasında iki yerde kırık olduğu anlaşıldı.

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan Cuma Gül, ‘’Bahçede koyunu kestiğim sırada büyük bir ses geldi. Kafamı kaldırıp baktığımda yerde kanlar içerisinde yatan Mehmet abiyi gördüm. Koşarak yanına gittim, başının arkasından oluk, oluk kan akıyordu. Hemen tampon yaptım. Bu esnada yakınları ve mahalleli de geldi yardıma. Zaten arabaya bindirip hemen hastaneye götürdüler. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim’’ diye konuştu. Keçinin sahibi Emrah Aktaş, ‘’Keçi zaten buraya getirene kadar yolda iki kişiyi devirdi. Zor zapt ettik. Çıkarttık terasa bağladık keseceğimiz sırada ipten kurtuldu terasın kenarlarında bulunan duvarın üzerine çıktı. Tam tutacağımız sırada aşağıda bulunan adamın üzerine düştü. Babam eyvah adam gitti öldü dedi. Çıplak ayak aşağıya indi. Yaralı adamı arabaya bindirerek hastaneye götürdüler. Bizde keçiyi yakalayarak getirdik bu sefer kaçamadan kestik’’ dedi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Sıttık Karakaş’ın kafa tasının iki yerinin de kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnanılmaz olay... Gökten kafasına keçi düştü

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